28.09.2018 | 11:53

Исправительная колония № 4, расположенная в Пензе (поселок Лесной), заключила контракт на сумму более 150 тысяч рублей на изготовление москитных сеток для городской клинической больницы № 4.

«Сумма контракта небольшая, однако в текущем году нашим учреждением для больницы уже были изготовлены и поставлены ПВХ-конструкции на общую сумму более 900 тысяч рублей», - прокомментировал договор заместитель начальника ИК-4 Сергей Ворыпаев.

В Пензенской области люди за колючей проволокой изготавливают сетку-рабицу, швейные изделия, занимаются деревообрабатывающим производством, переработкой сельхозпродукции. За последние два месяца в Пензенской области было дополнительно создано 51 рабочее место для осужденных.

В частности, в III и IV кварталах в осужденные изготовят для медицинских организаций заборы и ограждения и сошьют постельные принадлежности, одежду и обувь. Помимо сотрудничества с больницей № 4, исправительные колонии взаимодействуют с другими учреждениями здравоохранения. Так, для каменской горбольницы они изготовят мусорные контейнеры на 80 тысяч рублей, для мокшанской - мягкий инвентарь на 73,5 тысячи рублей.