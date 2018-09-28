28.09.2018 | 14:37

Депутат Сергей Лисовол на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 сентября, высказал заместителю мэра Юрию Ильину несколько претензий по поводу разметки на дорогах.

«У нас прекрасная дорога на улице Мира сделана, и только одно непонятно: когда с Окружной поворачиваешь на улицу Мира, ровно через 30 метров разрешен поворот налево. То есть с одной полосы предлагается три полосы переехать», - пояснил депутат.

Аналогичная претензия у народного избранника имеется к разметке в районе торгового центра «Ситилинк» - на Захарова.

«Спускается две полосы, поднимается одна. С одной полосы все хотят повернуть, через две проехать. Насколько знаю, по нормативу это запрещено», - заявил Сергей Лисовол.

Юрий Ильин напомнил, что повороты через две полосы были к ТЦ «Перекресток» и «Красные холмы». «Мы изучим (указанные депутатом места. – Прим. ред.) и тогда тоже подкорректируем», - пообещал он.