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Общество | В Пензе депутат возмутился поворотом через три полосы на улице Мира

28.09.2018|14:37
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Депутат Сергей Лисовол на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 сентября, высказал заместителю мэра Юрию Ильину несколько претензий по поводу разметки на дорогах.

«У нас прекрасная дорога на улице Мира сделана, и только одно непонятно: когда с Окружной поворачиваешь на улицу Мира, ровно через 30 метров разрешен поворот налево. То есть с одной полосы предлагается три полосы переехать», - пояснил депутат.

Аналогичная претензия у народного избранника имеется к разметке в районе торгового центра «Ситилинк» - на Захарова.

«Спускается две полосы, поднимается одна. С одной полосы все хотят повернуть, через две проехать. Насколько знаю, по нормативу это запрещено», - заявил Сергей Лисовол.

Юрий Ильин напомнил, что повороты через две полосы были к ТЦ «Перекресток» и «Красные холмы». «Мы изучим (указанные депутатом места. – Прим. ред.) и тогда тоже подкорректируем», - пообещал он.

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Гость|28.09.2018 15:02|

Полный бардак в городском хозяйстве.

Гость|28.09.2018 15:08|

Врет все юра

Гость|28.09.2018 15:21|

На Захарова правильная разметка, ничего не надо менять

Имя: Гость
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