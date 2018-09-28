28.09.2018 | 11:47

На сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 сентября, начальник управления ЖКХ Вадим Муравлев рассказал депутатам о состоянии воды и воздуха в Пензе.

По его словам, по санитарно-химическим показателям были проанализированы 2 123 пробы воды. В 6 из них обнаружены отклонения. По микробиологическим показателям исследовали также 2 123 пробы, в 16 зарегистрировали отклонения.

По вирусологическим показателям проанализированы 40, ни в одной наличия вирусов не обнаружили.

«По каждому случаю загрязнений проводятся профилактические работы: дезинфекция, дополнительная промывка и, где это требуется, хлорирование», - пояснил Вадим Муравлев.

Что касается воздуха, то данные есть только за 2017 год, но в 2018-м они, по мнению начальника управления ЖКХ, не будут сильно отличаться.

Пробы брались на основных городских магистралях: на улицах Кирова, Пушкина, Гагарина, Карпинского, Терновского, Воронова, Кривозерье и др.

«Произошло увеличение удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим требованиям», - констатировал Вадим Муравлев.

На заседании комиссии 13 сентября Вадим Муравлев, отвечая зампреду гордумы Ивану Краснову, усомнившемуся в том, что воду из кранов нельзя пить, подтвердил, что перед подачей в трубы вода действительно соответствует нормам, но сети в Пензе в среднем изношены на 60%, а на некоторых участках - до 80%. Так что до горожан не всегда доходит чистая жидкость.