Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 сен 2018|13:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

Общество | Погорельцы с улицы Брестской нуждаются в верхней одежде

28.09.2018|11:24
Печать

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил помочь погорельцам с улицы Брестской в период холодов. Жители дома № 33, в котором 30 августа произошел пожар, пришли на личный прием к мэру в четверг, 27 сентября.

Огонь уничтожил шестиквартирное срубовое строение, обложенное кирпичами. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В беду попали шесть семей, в том числе одна многодетная - всего 26 человек.

Сразу после происшествия нуждающимся были предоставлены помещения в маневренном фонде, их обеспечили необходимой одеждой, продуктами, детям школьного возраста выдали канцелярские товары.

Кроме того, была оказана материальная помощь, в течение десяти дней доставлялось комплексное горячее питание. Помогли и жители микрорайона, которые собрали средства для пострадавших.

«Силами коммунальных служб города с территории дома был вывезен мусор. Также районная администрация совестно с бизнес-сообществом организовала привоз песка для будущего строительства и планирует завезти кирпич на стройку», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Теперь, с наступлением холодов, погорельцы нуждаются в верхней одежде и теплой обуви.

«Людям надо помочь, обеспечить всем необходимым», - пришел к выводу Виктор Кувайцев и отдал необходимые поручения ответственным лицам.

0
0
0
0
 
Гость|28.09.2018 12:31|

penzainform.ru писал(a):

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В беду попали шесть семей, в том числе одна многодетная - всего 26 человек.

Вот сижу и думаю как это 26 человек уместились на 300кв.м.? Это общая площадь. 11,5 кв.м. на чела, кровать, тумбочка, шкаф для белья и пройти не где, а еще стол должен быть. Муравейник. Дайте людям жилье нормальное.

Гость|28.09.2018 12:33|

Кувайцев, а ты помог погорельцам верхней одеждой?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!