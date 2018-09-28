28.09.2018 | 11:24

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил помочь погорельцам с улицы Брестской в период холодов. Жители дома № 33, в котором 30 августа произошел пожар, пришли на личный прием к мэру в четверг, 27 сентября.

Огонь уничтожил шестиквартирное срубовое строение, обложенное кирпичами. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В беду попали шесть семей, в том числе одна многодетная - всего 26 человек.

Сразу после происшествия нуждающимся были предоставлены помещения в маневренном фонде, их обеспечили необходимой одеждой, продуктами, детям школьного возраста выдали канцелярские товары.

Кроме того, была оказана материальная помощь, в течение десяти дней доставлялось комплексное горячее питание. Помогли и жители микрорайона, которые собрали средства для пострадавших.

«Силами коммунальных служб города с территории дома был вывезен мусор. Также районная администрация совестно с бизнес-сообществом организовала привоз песка для будущего строительства и планирует завезти кирпич на стройку», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Теперь, с наступлением холодов, погорельцы нуждаются в верхней одежде и теплой обуви.

«Людям надо помочь, обеспечить всем необходимым», - пришел к выводу Виктор Кувайцев и отдал необходимые поручения ответственным лицам.