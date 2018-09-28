28.09.2018 | 18:21

Практически готовы к вводу в строй несколько объектов между улицами Лермонтова и Попова.

Под спортивной площадкой - бетонное основание с прорезиненным безопасным покрытием, скоро будет установлено ограждение, освещение уже есть.

«Будут ворота, будут корзины, то есть такой многофункциональной площадка будет, она предназначена для активного занятия спортом, для игр. Она будет общедоступной, бесплатной, чтобы и студенты, и жители микрорайона Западной Поляны могли прийти позаниматься спортом для себя», - сообщила директор парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Уже готова небольшая площадь, выложенная брусчаткой, - центр так называемого Учительского сквера. Вскоре здесь будет установлена архитектурная композиция.

«Мы говорили с пединститутом о том, что здесь они будут проводить какие-то мероприятия, может быть, посвящение в педагоги, День учителя, какие-то торжественные линейки, собрания, посвящение в первокурсники», - добавила Елена Савельева.

В глубине парка, ближе к улице Ленинградской, строятся три тематические площадки. На двух из них будет размещено детское игровое оборудование. Еще одна станет местом притяжения молодежи и творческих людей. Здесь собираются сделать амфитеатр и проводить впоследствии разные мероприятия.

Реконструкция улицы Попова подходит к концу. Дорога расширена, она покрыта новым асфальтом. Завершается строительство дополнительного пешеходного тротуара.