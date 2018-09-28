Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 сен 2018|19:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

Общество | Обустройство сквера в лесопарке на Западной Поляне почти завершено

28.09.2018|18:21
Печать

Практически готовы к вводу в строй несколько объектов между улицами Лермонтова и Попова.

Под спортивной площадкой - бетонное основание с прорезиненным безопасным покрытием, скоро будет установлено ограждение, освещение уже есть.

«Будут ворота, будут корзины, то есть такой многофункциональной площадка будет, она предназначена для активного занятия спортом, для игр. Она будет общедоступной, бесплатной, чтобы и студенты, и жители микрорайона Западной Поляны могли прийти позаниматься спортом для себя», - сообщила директор парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Уже готова небольшая площадь, выложенная брусчаткой, - центр так называемого Учительского сквера. Вскоре здесь будет установлена архитектурная композиция.

«Мы говорили с пединститутом о том, что здесь они будут проводить какие-то мероприятия, может быть, посвящение в педагоги, День учителя, какие-то торжественные линейки, собрания, посвящение в первокурсники», - добавила Елена Савельева.

В глубине парка, ближе к улице Ленинградской, строятся три тематические площадки. На двух из них будет размещено детское игровое оборудование. Еще одна станет местом притяжения молодежи и творческих людей. Здесь собираются сделать амфитеатр и проводить впоследствии разные мероприятия.

Реконструкция улицы Попова подходит к концу. Дорога расширена, она покрыта новым асфальтом. Завершается строительство дополнительного пешеходного тротуара.

0
0
0
0
 
Гость|28.09.2018 19:23|

что то очень она и расширена, эта Попова...

Гость|28.09.2018 19:47|

вот и запаганили Западную. добрались

Гость|28.09.2018 19:48|

на этих лавочках будут сидеть алкаши от мала до велика, бабули взвоют ещё

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!