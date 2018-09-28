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Общество | «МегаФон» составил топ-3 мобильных сервисов для занятых людей

28.09.2018|16:04
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В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов «МегаФон» выявил самые популярные цифровые сервисы, используемые клиентами для ведения дел, и обеспечил к ним бесплатный доступ на на линейке тарифных планов «Управляй!».

Аналитика показала, что за год объем потребленного бизнес-клиентами интернет-трафика вырос в полтора раза. Основным драйвером роста стало активное использование мессенджеров - на обмен сообщениями и файлами в них было израсходовано 70% трафика.

Почетная бронза - у «облачных» сервисов. Безлимитный доступ к «облаку» Mail.ru, Яндекс.Диску, Dropbox (Windows) и iCloud (iOS) позволяет не обращать внимания на объем заливаемого или скачиваемого архива, дает возможность свободной удаленной работы с файлами вне зависимости от места расположения сотрудника.

Второе место - за мобильной электронной почтой. Mail.ru, Яндекс.Почта и Google почта стали неограниченно доступны пользователям тарифов «Управляй!». Согласно результатам аналитики больших данных, эти почтовые сервисы наравне с корпоративными e-mail чаще других применяются для деловой переписки.

Лидируют мессенджеры. В каждый из четырех тарифов линейки включен безлимитный трафик на WhatsApp, Viber, FacebookMessenger, Snapchat, eMotion и «ТамТам». Это значит, что без дополнительной платы можно обмениваться даже большими объемами данных - качественными фотографиями, видеороликами и файлами. Трафик не тарифицируется и не заканчивается.

Кроме неограниченных доступов к самым востребованным приложениям для работы, у линейки тарифных планов есть еще одно важное преимущество. Клиент может легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также индивидуально настроить для каждого сотрудника необходимое соотношение «минуты/гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.

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