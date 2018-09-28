28.09.2018 | 14:18

В связи с завершением летнего периода и дачного сезона ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает владельцам загородной недвижимости: при сезонном проживании необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета.

Даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии своевременная передача показаний позволит гражданам избежать лишних финансовых затрат.

Согласно законодательству, при отсутствии показаний расчет платы за электричество в первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.

Передавать показания приборов учета электроэнергии можно любым дистанционным способом:

- на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru (без регистрации);

- в Личном кабинете на сайте компании;

- с помощью мобильного приложения (для Android);

- по телефону контактного центра (8412) 98-78-48;

- отправив электронное сообщение на адрес: pokazanie@penza.tns-e.ru.

Кроме того, передачу показаний счетчика можно приостановить до наступления нового дачного сезона. Для этого необходимо обратиться в ООО «ТНС энерго Пенза» с заявлением о сезонности проживания в конкретном объекте и указать период, в течение которого потребление электроэнергии осуществляться не будет.