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Общество | Жителям Пензенской области будет легче найти информацию о предках

27.09.2018|11:02
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В сентябре 2018 года в Государственном архиве Пензенской области было оцифровано 82 118 карточек из коллекции документов «Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись 1917 года по Пензенской губернии».

Сейчас оцифрованные документы проходят индексацию. С ноября этого года они будут доступны на сайте областного госархива. Оцифрованные документы позволят пензенцам сократить время поиска генеалогических сведений.

«Любой пользователь, предварительно зарегистрировавшись, сможет начать поиски своих предков в базе данных, в которой представлены практически все жители Пензенской губернии на 1917 год», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, информация в цифровом виде обеспечит сохранность материалов земской статистики - одного из самых достоверных исторических источников. Сами документы напечатаны на бумаге низкого качества, и из-за физического состояния они не могут быть подшиты в дела.

Источник — фото Pnzreg.ru
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Гость|27.09.2018 11:26|

Так часть Пензенской области принадлежала тогда Саранскому уезду, и сейчас эти данные в Мордовском архиве. Они будут оцифрованы?

Имя: Гость
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