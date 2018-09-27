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Общество | Занятия в кузнецкой гимназии № 1 могут начаться со второй четверти

27.09.2018|14:12
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Специализированная организация провела экспертизу состояния здания гимназии № 1 в Кузнецке. По заключению специалистов, гимназия находится в ограниченно работоспособном состоянии.

Пользоваться нельзя актовым залом и старым пристроем, в котором имеется подвал: они аварийны. Доступ в них до реконструкции будет перекрыт.

Остальные помещения вполне пригодны для эксплуатации. Состояние фундамента здания, построенного более 100 лет назад, оказалось хорошим.

Как пояснил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, эксперты дали рекомендацию, состоящую из 19 пунктов. Документ ляжет в основу разработки проектно-сметной документации, которая должна быть готова к лету следующего года. Когда станет известна сумма затрат, будут выполнены все рекомендации по окончательной реконструкции здания. На замену перекрытия над актовым залом потребуется делать отдельный проект.

«На сегодняшний день практически завершен ремонт кровли здания. На восстановление потолков верхнего этажа, электропроводки, пожарной сигнализации выделено 720 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

По словам Сергея Златогорского, учебный процесс в гимназии может возобновиться со второй четверти учебного года.

Первоначально в здании гимназии планировался ремонт кровли, актового зала, лестничных пролетов и подведение воды в кабинеты начальных классов, химии и физики. Однако, по мере того как раскрывали и осматривали несущие конструкции и балки, оказалось, что дефектов гораздо больше. Было решено обследовать все конструкции. А для гимназистов разработали временную схему обучения.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|27.09.2018 14:36|

Ждём вместе с запуском станции обезжилезевания

Гость|27.09.2018 15:07|

Уже хорошо, а говорили снесут, учиться невозможно. Жалко было бы такое старинное здание. Так что наши детки еще вернуться в родные стены.

Гость|27.09.2018 16:11|

Гость писал(a):

Гость|27.09.2018 14:36|

Ждём вместе с запуском станции обезжелезивания

Тонкий кузнецкий юмор))Иногородние не поймут))

Гость|27.09.2018 16:18|

Гость писал(a):

а говорили снесут
Вы уж простите, но, говорят, в Москве кур доЯт. У конкретно этих "говорунов" в качестве "надёжного источника" - бабушки с соседней лавочки, которые доподлинно знают в каком магазине почём вермишель, но о памятниках архитектуры из федерального реестра имеют ещё меньшее понятие, чем поэт-песенник об экспоненте и её производной((

Имя: Гость
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