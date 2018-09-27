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Общество | В Спасском районе посетителям кафе продавали самогон

27.09.2018|10:07
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Во вторник, 25 сентября, в Спасском районе специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования регионального минсельхоза выявили два факта незаконной реализации алкогольной продукции.

Комиссия проверила 40 торговых точек и предприятий общепита. В одном из магазинов водка «Гжелка» стоимостью 250 рублей за бутылку продавалась без лицензии и федеральной специальной марки.

Еще одно нарушение закона вскрылось в предприятии общественного питания. Как сообщили в пресс-службе министерства, посетителям, жаждущим крепкого спиртного, там продавали самогон.

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Гость|27.09.2018 10:54|

Так они поддерживают местных производителей!

Гость|27.09.2018 11:10|

Как о клиентах заботятся. Самогончик под огурчик.

Имя: Гость
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