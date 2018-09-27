27.09.2018 | 10:07

Во вторник, 25 сентября, в Спасском районе специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования регионального минсельхоза выявили два факта незаконной реализации алкогольной продукции.

Комиссия проверила 40 торговых точек и предприятий общепита. В одном из магазинов водка «Гжелка» стоимостью 250 рублей за бутылку продавалась без лицензии и федеральной специальной марки.

Еще одно нарушение закона вскрылось в предприятии общественного питания. Как сообщили в пресс-службе министерства, посетителям, жаждущим крепкого спиртного, там продавали самогон.