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Общество | В Пензе на сносе дома на улице Шмидта трудился мигрант без документов

27.09.2018|17:03
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В Пензе полицейские в ходе рейда выявили нарушения миграционного законодательства на стройке в Заводском районе.

Сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД выяснили, что на улице Шмидта в качестве подсобного рабочего на разборе нежилого дома, подлежащего сносу, трудится гражданин Узбекистана. Разрешительных документов у него не оказалось.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере до 5 000 рублей.

«Также к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигранта, не имеющего разрешительных документов, привлечен гражданин России», - отметили в пресс-службе регионального УМВД России. Его также ждет штраф в размере до 5 000 рублей.

Жителей Пензы и области просят сообщать обо всех фактах нелегального пребывания иностранцев на территории региона по телефону доверия (8-412) 632-567.

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