В Пензе полицейские в ходе рейда выявили нарушения миграционного законодательства на стройке в Заводском районе.
Сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД выяснили, что на улице Шмидта в качестве подсобного рабочего на разборе нежилого дома, подлежащего сносу, трудится гражданин Узбекистана. Разрешительных документов у него не оказалось.
На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере до 5 000 рублей.
«Также к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигранта, не имеющего разрешительных документов, привлечен гражданин России», - отметили в пресс-службе регионального УМВД России. Его также ждет штраф в размере до 5 000 рублей.
Жителей Пензы и области просят сообщать обо всех фактах нелегального пребывания иностранцев на территории региона по телефону доверия (8-412) 632-567.