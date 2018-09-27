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Общество | Региональный оператор по обращению с отходами открыт для диалога

27.09.2018|11:42
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ООО «Экопром», наделенное статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях Восточной и Западной зон Пензенской области, намерено наладить взаимодействие с органами местного самоуправления и населением.

Компания готова к диалогу и конструктивной критике, кроме того, приветствует возможные замечания и предложения по оптимизации работы на каждом конкретном участке.

«Порой жителям города или сельского поселения, являющимся непосредственно образователями отходов, понятнее, как наладить эффективную, своевременную и экологически безопасную работу по обращению с ТКО. Но в то же время мы понимаем, что невозможно сработать так, чтоб угодить абсолютно всем», – прокомментировала директор филиала Алена Чубикова.

Для наиболее качественной и продуктивной работы, оперативного взаимодействия с населением и юридическими лицами филиал компании «Экопром» открыл офис в Кузнецке, оформил бесплатный многоканальный телефон и зарегистрировал страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Уже сейчас пользователи услугой могут обратиться к представителям компании по телефонам: 8 800 600-01-58 и 8 909 330-36-64; отправить им заявку на почтовый адрес: 442532, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 157, ком. 408, или по адресу электронной почты: office@ecoprom64.ru. Также ее можно оставить на официальном сайте группы компаний mehuborka.ru и в социальных сетях: в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram.

В ближайшее время ООО «Экопром» откроет офисы во всех районах, вошедших в Восточную и Западную зоны. Туда смогут обращаться как юридические, так и физические лица для разъяснения проблемных вопросов, заключения договоров, написания заявлений и т. д.

ООО «Экопром» стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной (Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский и Вадинский районы) и Восточной (Кузнецк, Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы) зон Пензенской области.

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Гость|27.09.2018 12:14|

Это типо мягко стелите за крупнобытовой мусор ввести в платежки все не нажретесь ни как? А если я не выношу диваны, телевизор я сразу нанемаю самовывоз и окна тоже так делала то что?

Гость|27.09.2018 12:22|

Ну в общем с квартиры/дома будет выходить рублей по питсот в месяц, а с юридическими лицами... хе-хе, будет менеджер специально обученный цену устанавливать.

Гость|27.09.2018 13:10|

Ни каких новых платежей мы больше не собираемся платить!все не нажретесь?

Гость|27.09.2018 13:17|

Гость писал(a):

Ни каких новых платежей мы больше не собираемся платить!все не нажретесь?
Так, эт чо тут за подрыв устоев? Надо, надо обязательно платить! Ну и что, что не создадут инфраструктуры для переработки и утилизации, а только новые полигоны-могильники. Так надо!

Гость|27.09.2018 14:44|

"Региональный оператор по обращению с отходами открыт для диалога."А хозяин данной конторки Быков открыт к диалогу???

Имя: Гость
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