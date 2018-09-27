27.09.2018 | 11:42

ООО «Экопром», наделенное статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях Восточной и Западной зон Пензенской области, намерено наладить взаимодействие с органами местного самоуправления и населением.

Компания готова к диалогу и конструктивной критике, кроме того, приветствует возможные замечания и предложения по оптимизации работы на каждом конкретном участке.

«Порой жителям города или сельского поселения, являющимся непосредственно образователями отходов, понятнее, как наладить эффективную, своевременную и экологически безопасную работу по обращению с ТКО. Но в то же время мы понимаем, что невозможно сработать так, чтоб угодить абсолютно всем», – прокомментировала директор филиала Алена Чубикова.

Для наиболее качественной и продуктивной работы, оперативного взаимодействия с населением и юридическими лицами филиал компании «Экопром» открыл офис в Кузнецке, оформил бесплатный многоканальный телефон и зарегистрировал страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Уже сейчас пользователи услугой могут обратиться к представителям компании по телефонам: 8 800 600-01-58 и 8 909 330-36-64; отправить им заявку на почтовый адрес: 442532, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 157, ком. 408, или по адресу электронной почты: office@ecoprom64.ru. Также ее можно оставить на официальном сайте группы компаний mehuborka.ru и в социальных сетях: в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram.

В ближайшее время ООО «Экопром» откроет офисы во всех районах, вошедших в Восточную и Западную зоны. Туда смогут обращаться как юридические, так и физические лица для разъяснения проблемных вопросов, заключения договоров, написания заявлений и т. д.

ООО «Экопром» стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной (Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский и Вадинский районы) и Восточной (Кузнецк, Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы) зон Пензенской области.