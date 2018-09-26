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Общество | В Сердобске в исправительное учреждение хотели перебросить телефон

26.09.2018|09:54
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В лечебное исправительное учреждение № 6 Сердобска (ЛИУ-6) пытались доставить запрещенные предметы.

Сотрудники ЛИУ задержали 49-летнего мужчину, который решил перебросить через ограждение сверток с мобильным телефоном.

«В отношении гражданина составлен протокол по статье 19.12 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа от 3 000 до 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Управления ФСИН РФ по Пензенской области.

В Пензе родители пытались передать осужденным деньги в колонию. Женщина, приехавшая на длительное свидание к сыну в колонию № 1, положила две купюры номиналом по 5 000 рублей каждая в книгу «Самоучитель английского языка». Их обнаружили и изъяли при досмотре вещей.

Похожий случай имел место и в колонии № 8. У 61-летнего жителя села Засечного, который прибыл на длительное свидание к 31-летнему сыну, обнаружили 1 250 рублей в кармане рубашки.

Источник — Фото www.58.fsin.su
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Гость|26.09.2018 10:27|

Штраф минимум от 100 000 рублей должен быть.

Гость|26.09.2018 11:49|

типа там нет телефонов?

Не проще глушилки ставить, и пусть кидают сколько хотят?

Хотя конечно не проще, телефон - это хороший повод для поборов хозяином

Гость|26.09.2018 11:49|

Гость писал(a):

Не проще глушилки ставить
на ЕГЭ глушилки детям ставят, а на зонах нет?

Странная логика

Имя: Гость
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