26.09.2018 | 09:54

В лечебное исправительное учреждение № 6 Сердобска (ЛИУ-6) пытались доставить запрещенные предметы.

Сотрудники ЛИУ задержали 49-летнего мужчину, который решил перебросить через ограждение сверток с мобильным телефоном.

«В отношении гражданина составлен протокол по статье 19.12 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа от 3 000 до 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Управления ФСИН РФ по Пензенской области.

В Пензе родители пытались передать осужденным деньги в колонию. Женщина, приехавшая на длительное свидание к сыну в колонию № 1, положила две купюры номиналом по 5 000 рублей каждая в книгу «Самоучитель английского языка». Их обнаружили и изъяли при досмотре вещей.

Похожий случай имел место и в колонии № 8. У 61-летнего жителя села Засечного, который прибыл на длительное свидание к 31-летнему сыну, обнаружили 1 250 рублей в кармане рубашки.