26.09.2018 | 16:04

В среду, 26 сентября, отопительный сезон стартовал не только в Пензе, но и в районах области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге.

«Главы всех муниципальных образований области по моему поручению начинают подачу тепла в объекты соцкультбыта - школы, детсады, больницы и т. д.», - написал глава региона.

Предвосхищая появление недовольных ранним пуском тепла, он подчеркнул, что «топить улицу» никто не собирается, но и затягивать с подачей ресурса тоже.

ИА «ПензаИнформ» запустило среди пользователей портала голосование на тему: «Как вы считаете, пора включать отопление?» По состоянию на 16:00 26 сентября 87,5% посетителей сочли, что еще рано, 12,5% решили, что пора.