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Общество | В районах Пензенской области начался запуск теплоносителя

26.09.2018|16:04
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В среду, 26 сентября, отопительный сезон стартовал не только в Пензе, но и в районах области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге.

«Главы всех муниципальных образований области по моему поручению начинают подачу тепла в объекты соцкультбыта - школы, детсады, больницы и т. д.», - написал глава региона.

Предвосхищая появление недовольных ранним пуском тепла, он подчеркнул, что «топить улицу» никто не собирается, но и затягивать с подачей ресурса тоже.

ИА «ПензаИнформ» запустило среди пользователей портала голосование на тему: «Как вы считаете, пора включать отопление?» По состоянию на 16:00 26 сентября 87,5% посетителей сочли, что еще рано, 12,5% решили, что пора.

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Гость|26.09.2018 16:24|

Если бы оплата шла за счёт бюджета потопления мы бы дождались в ноябре-декабре. А за счёт граждан можно хоть в августе тепло давать.

Гость|26.09.2018 16:39|

ждемс фонтанчиков

Гость|26.09.2018 16:52|

Нахрен нужно сейчас ваше тепло. Уже не знают как ободрать народ.

Гость|26.09.2018 17:09|

рано топить

Гость|26.09.2018 17:17|

Пол Пензы в раскопках, воды нет горячей, какое отопление, пока все сварят-переварят, вот и будет 10 число.

Гость|26.09.2018 17:36|

В Москве отопление дали, а пенза отстает. Непорядок.

Гость|26.09.2018 18:40|

Отопление нужно в квартирах!Становиться холодно!Просто топить нужно по погоде!

Гость|26.09.2018 18:42|

Отапливатся кондиционером, как в Японии - финансово Выгоднее!!! Утепление наружней стены, экономит ваш бюджет!

Гость|26.09.2018 18:59|

Рано включать отопление.

Гость|26.09.2018 20:16|

У кого в квартире холодной закрой те окна,или проклейте их,чтобы не сквозило ночью. Температура даже по ночам до нуля не падает-какое отопление?! Улицу греть!? Тогда пусть бюджет оплачивает раннюю подачу тепла.

Гость|26.09.2018 20:22|

А без его поручения отопительный сезон не начался бы вообще?

Гость|26.09.2018 21:32|

а что это он на себя много берет .выше всех . люди в основном против а этот ворочает что взбредет .

давно пора в шею .хватит с него почетного с прибавкой которую сам и сделал . какой гнилой .....

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