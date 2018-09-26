26.09.2018 | 11:25

26-летняя уроженка Лунинского района Пензенской области выплатила 125-тысячный долг 9-летнему сыну.

«Из-за своей пагубной привычки женщина чуть было не потеряла себя и свое дитя. Некогда любительница веселой и яркой жизни была лишена родительских прав», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

С апреля 2016 года сельчанку обязали выплачивать ребенку алименты, однако она забыла об этом, из-за чего и образовалась задолженность.

«В начале сентября на пороге Лунинского районного отдела появилась молодая дама, в которой приставы узнали должницу. Она объявила о том, что вышла замуж, пересмотрела свои взгляды на жизнь, хочет восстановить свои родительские права и... решила оплатить всю сумму долга своему мальчику», - добавили в пресс-службе.