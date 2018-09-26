26.09.2018 | 16:21

У детского сада № 101 территория стала меньше. Значительная часть земли, где раньше гуляли малыши с воспитателями, оказалась за забором. Игровые элементы сносят, деревья пилят.

Однако ситуация эта никого не расстраивает, а, наоборот, радует. Появление забора и рабочих на улице Макаренко означает начало сооружения пристроя к детскому саду. С уже существующим корпусом его будет соединять теплый переход.

«Трехэтажное здание площадью 2 800 метров рассчитано на 7 групп», - отметил генеральный директор строительной компании Владимир Савинкин.

Организуют 175 мест для новых воспитанников, из них 60 предназначено для тех, кто идет в ясли. Пустовать дошкольное учреждение явно не будет.

«В нашем районе крайне необходим пристрой, потому что очень большая очередность детей. В этом году поступали дети 2016 года, не все были обеспечены местом. И у нас очень большой микрорайон построился: новостройки - и двенадцатиэтажные дома, и трехэтажные, очень много переселили», - рассказала заведующая детским садом № 101 Маргарита Цинковская.

«С вводом в следующем году проблема доступности, естественно, здесь будет решена, и я думаю, что большая часть детей, которые захотят пойти в детский сад в более раннем возрасте, тоже будет обеспечена местами», - сообщил заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

Стоит пристрой больше 100 миллионов рублей. Основную часть дает федеральный бюджет, областной и муниципальный добавляют. Планируется, что после окончания работ обновят и территорию, где стоит старое здание садика. Новое должны завершить к июню.