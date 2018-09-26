26.09.2018 | 14:06

ООО «ТНС энерго Пенза» снабжает электроэнергией более 50 предприятий, поставляющих тепло в жилые дома и социальные объекты Пензенской области. При этом многие организации безответственно относятся к вопросу оплаты потребленного ими ресурса.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация негативно сказывается на готовности областного центра и районов региона к зимнему отопительному периоду.

ООО «ТНС энерго Пенза» в соответствии с действующим законодательством РФ вынуждено было ограничить подачу электроэнергии целому ряду теплоснабжающих предприятий из-за накопленных ими долгов перед гарантирующим поставщиком.

Суммарная задолженность организаций-неплательщиков по состоянию на 25 сентября превысила 20 млн рублей: ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго» (Сердобский р-н) - 5,1 млн, МУП «ПрофКомСервис» (г. Спасск) - 4,5 млн, МУП «Сердобская теплосеть» - 3,6 млн, ЗАО «ТЭКПО» (Нижнеломовский р-н) - 2,2 млн, МУП «Кондольское МПО ЖКХ» - 1,8 млн, МУП «Каменская горэлектротеплосеть» - 1,1 млн, МУП ЖКХ «Саловка» (Пензенский р-н) - 0,9 млн, ООО «Комфорт-Сервис» (г. Пенза) - 0,9 млн, МУП ЖКХ «Завиваловское» (Каменский р-н) - 0,6 млн, ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза) - 0,3 млн рублей.

Несмотря на принимаемые гарантирующим поставщиком электроэнергии меры по урегулированию ситуации, теплоснабжающие предприятия продолжают систематически нарушать платежную дисциплину.

В преддверии приближающихся холодов ООО «ТНС энерго Пенза» призывает руководство муниципальных образований и теплоснабжающих организаций приложить максимальные усилия к погашению задолженности, которая ставит под угрозу своевременную подачу тепла в дома и объекты социальной инфраструктуры региона.