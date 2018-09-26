26.09.2018 | 17:26

Семейный парк отдыха «Суперпарк», расположенный в пензенском ТРЦ «Ритэйл» (ул. Центральная, 1) организует детские праздники «под ключ».

В «Суперпарке» площадь 3 000 квадратных метров предоставлена под всевозможные развлечения для детей и родителей. Здесь имеется большой выбор аттракционов для любого возраста, работает семейное кафе с разнообразным меню, созданы все необходимые условия для проведения детского дня рождения.

Посетителей «Суперпарка» ждет игровая зона с батутами, горками, сухими бассейнами, тарзанкой, качелями, лабиринтами, скейт-парком, веревочным парком, скалодромом и множеством других развлечений. Посетить аттракционы можно по единому входному билету для всех гостей праздника. Билеты необходимо покупать только для детей до 16 лет включительно, взрослые проходят бесплатно.

В специальных праздничных домиках можно комфортно разместить всех своих друзей. Домик рассчитан для компаний из 10-20 детей на три часа. При оплате входных билетов на полный день для всех маленьких гостей (от пяти человек) домик предоставляется в подарок. При этом именинник и взрослые проходят бесплатно.

В семейном кафе имеется разнообразное банкетное меню с большим выбором угощений и напитков, а также со специальным детским перечнем блюд.

Праздничный торт можно заказать в собственной кондитерской «Суперпарка». Кондитеры могут приготовить практически любой торт на заказ.

Также предоставляются услуги оформителя, фотографа, аквагримера и многих других специалистов по проведению незабываемого праздника.

Стоимость организации мероприятия составляет от 2 000 рублей. Для компаний от 10 человек предоставляется скидка 25% на входные билеты, а для многодетных семей действует постоянная акция: стоимость билета на целый день приравнена к цене билета на час.

Узнать все подробности и заказать праздник можно по телефону 8-800-350-34-87 или в группе «Суперпарка» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/superpark58.