26.09.2018 | 12:29

Подростки, находящиеся в пензенском СИЗО-1 как подозреваемые и обвиняемые, приняли участие в конкурсе рисунков «Цена свободы». В работах они отразили свое восприятие жизни за стенами следственного изолятора.

«Конечно, для несовершеннолетних это крайне непростая тема. Большинство из них осознают те ошибки, которые совершили и за которые приходится расплачиваться. Во всех работах чувствуется творческий подход, желание что-то исправить в своей жизни, и это хорошо», - прокомментировал итоги конкурса начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Павел Стариков.

«Сейчас в СИЗО-1 содержатся трое юношей и одна девушка. Конкурс творческих работ проводился среди них по программе исполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.