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Общество | Пензенцев приглашают принять участие в конкурсе комсомольской песни

26.09.2018|09:30
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В Пензе стартует региональный фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца», посвященный 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

«100-летие комсомола - это прекрасный повод побольше узнать о молодости наших родителей. Цель конкурса - формирование бережного отношения к культурно-историческому наследию, а также популяризация комсомольских традиций среди детей и молодежи», - рассказал директор областного Центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков.

Для участия в фестивале необходимо отснять видеоматериал исполнения песни и разместить его в сообществе Центра развития творчества детей и юношества в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/event171794702.

Фестиваль комсомольской песни будет проходить в два этапа - муниципальный и региональный. В нем три номинации: «Комсомольский хит», «Песня, зовущая веред», «Мы сильны нашей верною дружбой!».

Победители и призеры получат дипломы, а лучшее видео будет размещено на официальной странице областного Центра развития творчества детей и юношества в Интернете.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.09.2018 10:00|

Что за жалкое унылое бульканье?

Гость|26.09.2018 10:05|

Марсельеза, интернационал?

Исполнители уже насушили сухарей?

Экстремизм и вера штука такая непредсказуемая, ну а если человек уж очень хороший то и защита авторских прав может подключиться как со "смуглянкой" и ветеранами.

Гость|26.09.2018 10:16|

Уже наверное пятая новость про комсомольскую ностальгию. Видно организаторов конкретно заклинило на эту тему. Мож чего посовременней придумаем, а? Ну там фестиваль маскарадных костюмов, танцевальные площадки, музыкальные группы на улицах города, парад феерверков, парад воздушных змеев и т.д.

Гость|26.09.2018 10:32|

Коробит от комсомольских песен воров и жуликов?

Гость|26.09.2018 10:44|

Гость писал(a):

же наверное пятая новость про комсомольскую ностальгию. Видно организаторов конкретно заклинило на эту тему. Мож чего посовременней придумаем, а?
Пытаются реализовать СССР -2. Для этого от определённых партий были заточены спец кандидаты. Потом СССР-2 сольют и скажут,- Видите, справедливое социальное общество не возможно,забудьте, продолжаем дальше жить в рабовладельческом, Ку или не Ку?

Гость|26.09.2018 11:17|

Почему модератор удаляет комсомольские песни.

Гость|26.09.2018 11:29|

|26.09.2018 10:32|

Коробит от комсомольских песен воров и жуликов?

Не коробит, но всему свое время. Время летит вперёд и нам нужны новые ориентиры, а не заплесневелые призраки прошлых идеалов.

Дмитрий Н. Мотовилов|26.09.2018 11:36|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
же наверное пятая новость про комсомольскую ностальгию. Видно организаторов конкретно заклинило на эту тему. Мож чего посовременней придумаем, а?
Пытаются реализовать СССР -2. Для этого от определённых партий были заточены спец кандидаты. Потом СССР-2 сольют и скажут,- Видите, справедливое социальное общество не возможно,забудьте, продолжаем дальше жить в рабовладельческом, Ку или не Ку?
Мысль интересная, но пагубная. Опять жертвы и разочарования.

Гость|26.09.2018 11:59|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):

Гость писал(a):

же наверное пятая новость про комсомольскую ностальгию. Видно организаторов конкретно заклинило на эту тему. Мож чего посовременней придумаем, а?

Пытаются реализовать СССР -2. Для этого от определённых партий были заточены спец кандидаты. Потом СССР-2 сольют и скажут,- Видите, справедливое социальное общество не возможно,забудьте, продолжаем дальше жить в рабовладельческом, Ку или не Ку?

Мысль интересная, но пагубная. Опять жертвы и разочарования.

Господа, танцы на граблях - наше каноническое наследие...

Гость|26.09.2018 12:44|

В Мюнхене проходит Октоберфест (праздник пива). А почему бы и нам не сделать свой как бы молодежный (не комсомольский) праздник. И не в стенах бывшего дворца пионеров, а на улицах города.

А то крестные ходы для детей запросто, а как праздник, так на окраину и не для всех.

Ну так и сделайте это на площади, пусть больше народа послушают. А уж если и старичьё придёт, гдянь и тоже петь будут. Не конкурс нужен, а праздник, большой и веселый.

А конкурсы это старинка, хоть и комсомольская.

Гость|26.09.2018 13:08|

Это точно, с праздниками у нас напряг.

Имя: Гость
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