26.09.2018 | 09:30

В Пензе стартует региональный фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца», посвященный 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

«100-летие комсомола - это прекрасный повод побольше узнать о молодости наших родителей. Цель конкурса - формирование бережного отношения к культурно-историческому наследию, а также популяризация комсомольских традиций среди детей и молодежи», - рассказал директор областного Центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков.

Для участия в фестивале необходимо отснять видеоматериал исполнения песни и разместить его в сообществе Центра развития творчества детей и юношества в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/event171794702.

Фестиваль комсомольской песни будет проходить в два этапа - муниципальный и региональный. В нем три номинации: «Комсомольский хит», «Песня, зовущая веред», «Мы сильны нашей верною дружбой!».

Победители и призеры получат дипломы, а лучшее видео будет размещено на официальной странице областного Центра развития творчества детей и юношества в Интернете.