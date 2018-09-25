25.09.2018 | 18:29

Люди из дома № 4 на улице Ленинградской переживают, что теперь у них под боком - очаг антисанитарии. Им считают бункеры для сбора твердых бытовых и пластиковых отходов, которые поставили недалеко от четырехэтажки.

«Привезли ящик, поставили. В первый раз ящик был даже наполненный, его, чувствуется, с той помойки прикатили», - пожаловался житель дома Андрей Григорьев.

Интерес к этой недавно оборудованной площадке проявляют и представители одной из коммунальных организаций. Сотрудники газовой службы говорят, что под землей проходит труба.

Контейнерную площадку с улицы Попова убрали несколько дней назад, но мусора меньше не стало. По старой памяти горожане несут на это место пакеты с бытовыми отходами, и даже табличка «Свалка мусора запрещена» их не останавливает. Именно отсюда после опроса жителей микрорайона и переговоров с управлением благоустройства перенесли бункер на Ленинградскую.

«Это связано с расширением дороги и с реконструкцией лесопарковой зоны. Мы там установили восьмикубовый контейнер и в ближайшее время будем устанавливать на новой площадке евроконтейнер», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

Сотрудниками администрации Первомайского района рассматривалось несколько вариантов размещения расположения площадки. На пункте на улице Ленинградской остановились как на наиболее оптимальном.