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Общество | Жители Западной Поляны относят мусор на несуществующую помойку

25.09.2018|18:29
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Люди из дома № 4 на улице Ленинградской переживают, что теперь у них под боком - очаг антисанитарии. Им считают бункеры для сбора твердых бытовых и пластиковых отходов, которые поставили недалеко от четырехэтажки.

«Привезли ящик, поставили. В первый раз ящик был даже наполненный, его, чувствуется, с той помойки прикатили», - пожаловался житель дома Андрей Григорьев.

Интерес к этой недавно оборудованной площадке проявляют и представители одной из коммунальных организаций. Сотрудники газовой службы говорят, что под землей проходит труба.

Контейнерную площадку с улицы Попова убрали несколько дней назад, но мусора меньше не стало. По старой памяти горожане несут на это место пакеты с бытовыми отходами, и даже табличка «Свалка мусора запрещена» их не останавливает. Именно отсюда после опроса жителей микрорайона и переговоров с управлением благоустройства перенесли бункер на Ленинградскую.

«Это связано с расширением дороги и с реконструкцией лесопарковой зоны. Мы там установили восьмикубовый контейнер и в ближайшее время будем устанавливать на новой площадке евроконтейнер», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

Сотрудниками администрации Первомайского района рассматривалось несколько вариантов размещения расположения площадки. На пункте на улице Ленинградской остановились как на наиболее оптимальном.

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Гость|25.09.2018 20:03|

Куда удобно,туда пусть и носят. Делать всё нужно для людей,а не против них.

Гость|25.09.2018 20:06|

респект валить мусор куда удобно, а коли хоитите чистоту организуйте удобства пидоры градосраительные

Дмитрий Н. Мотовилов|25.09.2018 20:10|

Какие же мы дикие свиньи и злобные дебилы. Кому гадим? Мэру? Себе гадим.

Ножками ходить разучились. Настоящие господа....

Гость|25.09.2018 20:12|

Машинам будет хорошо, ну а люди как-нибудь, пусть дышат выхлопными газами, запахами мусорки. В Подмосковье,например, евроконтейнеры убирают не один раз в сутки. И под окнами они не стоят. И вокруг них чистота удивительная.

Гость|25.09.2018 20:14|

Уважаемый Дмитрий! У мэра под окнами даже евроконтейнеры не стоят.

Дмитрий Н. Мотовилов|25.09.2018 20:19|

Гость писал(a):

Уважаемый Дмитрий! У мэра под окнами даже евроконтейнеры не стоят.
Ну дорастите до мэра. А пока что ножками на Пацаева своё добро доставьте. Я так всегда делаю, и за свиньями не брезгую собирать по дороге и нести хоть два километра.

Гость|25.09.2018 20:23|

Люди,складируя мусор на старой площадке таким образом выражают свой протест. Кому удобно ходить на кулички на Ленинградскую,4 и Пацаева,7а??? И зачем приводить в негодность чистые территории?

Гость|25.09.2018 20:26|

Поставьте заглубленные контейнеры как в Заречном, Сочи и многих других городах. мусор не таскают вороны и не разносит ветер.

Гость|25.09.2018 20:40|

Новость - враньё. Помойка существующая. Вся Пенза - помойка уже давно.

Гость|25.09.2018 20:54|

Больше недели из Челябинска не вывозят отходы человеческой жизнедеятельности. Мусор не помещается в контейнеры и расползается по дворам

Гость|25.09.2018 21:01|

Одна из основных причин переноса помойки от дома №7 по ул.Пацаева к домам № 7а,7б,13 по той же улице-это не забота о жителях этих и других домов,а чтобы неухоженная, грязная контейнерная площадка не мозолила глаза проезжающим мимо чиновникам, ну и в очень крайнем случае-гостям нашего города.

НУ,А ТЕПЕРЬ ПО ПОРЯДКУ:ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ ЭТОГО «ПЕРЕНОСА ПОМОЕК».

Во первых: Около дороги худо-бедно помойка убиралась, после переноса ее в глубь двора ее вообще подолгу убирать не будут. Так как надежды на управляющие компании никакой нет. В моем случае я уже около двух лет добиваюсь от нашей управляющей компании привести водосточную систему, крыльцо подъезда и сам подъезд в исправное состояние и т.д , а как говориться: «а воз и ныне там».

Во вторых: Удобных и просто подъездных путей, особенно зимой нет (даже если, «о чудо» проложат дорогу).Новая помойка будет находиться на возвышенности. Зимой или в распутицу с ул. Пацаева мусоровозу не забраться, да кстати снег на этом участке убирается один раз за зиму. Либо мусоровоз будет подъезжать к помойке с улиц Попова и Ленинградская через всю жилую зону (в ночное или очень ранее утро).Жителям будет не совсем приятно от шума и вибрации проезжающих мусоровозов.

В третьих: Санитарные правила содержания контейнерной площадки будут нарушены так как с талыми, дождевыми водами вся грязь от отходов будет стекать вниз к домам по ул. Пацаева № 7, №7а,№11,№9.Так же по периметру стоянки мусорных контейнеров должны быть зеленные насаждения, а сами контейнеры плотно закрываться, неизбежно появление крыс-переносчиков различных болезней. Не говоря уже о том, что этот участок, в темное время суток не освещается.

В четвертых: О каком формировании комфортной среды, благоустройства, повышении качества дворовых территорий может идти речь. Если, вместо уютной зоны отдыха, сквера, нормальных внутридомовых дорог переносят помойку в глубь дворовой территории, тем самым делая жизнь людей еще более невыносимой.

Гость|25.09.2018 21:28|

Гость писал(a):

Куда удобно,туда пусть и носят.
ну да, кому куда удобно, туда свиньи и носят.. у каждого дома мешки валяются.. каждой свинье помойку возле его подъезда поставить, иначе никак...

Гость|25.09.2018 21:46|

Люди на воде экономят у нас в доме,чтобы не смывать бачок испускают сои каловые массы на бесплатные газеты которые в почтовые ящики кидают,а потом этот кал упакованный в газету кидают в форточки.

Гость|25.09.2018 21:48|

Все дворы в говнах это факт.

Гость|25.09.2018 22:29|

Гость писал(a):

Поставьте заглубленные контейнеры как в Заречном, Сочи
какие на фиг заречные и сочи???с Попова просто контейнер переставили, а там газ проходит! а ты хочешь заглубленные!!! куда их заглублять??? тут газ, там трубы, а там вообще никто не помнит, но трогать нельзя, ато вдруг....

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