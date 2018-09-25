Люди из дома № 4 на улице Ленинградской переживают, что теперь у них под боком - очаг антисанитарии. Им считают бункеры для сбора твердых бытовых и пластиковых отходов, которые поставили недалеко от четырехэтажки.
«Привезли ящик, поставили. В первый раз ящик был даже наполненный, его, чувствуется, с той помойки прикатили», - пожаловался житель дома Андрей Григорьев.
Интерес к этой недавно оборудованной площадке проявляют и представители одной из коммунальных организаций. Сотрудники газовой службы говорят, что под землей проходит труба.
Контейнерную площадку с улицы Попова убрали несколько дней назад, но мусора меньше не стало. По старой памяти горожане несут на это место пакеты с бытовыми отходами, и даже табличка «Свалка мусора запрещена» их не останавливает. Именно отсюда после опроса жителей микрорайона и переговоров с управлением благоустройства перенесли бункер на Ленинградскую.
«Это связано с расширением дороги и с реконструкцией лесопарковой зоны. Мы там установили восьмикубовый контейнер и в ближайшее время будем устанавливать на новой площадке евроконтейнер», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.
Сотрудниками администрации Первомайского района рассматривалось несколько вариантов размещения расположения площадки. На пункте на улице Ленинградской остановились как на наиболее оптимальном.
Куда удобно,туда пусть и носят. Делать всё нужно для людей,а не против них.