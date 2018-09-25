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Общество | В центре Пензы перед Всемирным днем сердца проведут флешмоб

25.09.2018|15:14
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В преддверии Всемирного дня сердца, отмечаемого 29 сентября, в Пензе проведут серию мероприятий.

Так, ученикам начальной школы на «Уроках здорового сердца» в доступной форме расскажут о строении этого органа, маршруте крови в организме. Также дети изучат симптомы инсульта и узнают, как сохранить сердце здоровым.

В четверг, 27 сентября, в торговом центре «Коллаж» медики расскажут, как избежать смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, если контролировать такие факторы, как курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

В рамках этой информационно-просветительской акции с 12:00 до 15:00 все желающие смогут определить сердечно-сосудистый риск, пройдя необходимые исследования. В конце будет создана традиционная инсталляция «Дерево сердец пензенцев».

В пятницу, 28 сентября, в центре города пройдет флешмоб под названием «Я обещаю своему сердцу…».

«Студенты, будущие медицинские работники, используя танец, призовут наших жителей правильно питаться, больше двигаться и отказаться от курения, чтобы сохранить сердце здоровым», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Гость|25.09.2018 15:50|

Флешмоб бывших инфарктников слабо?!

Гость|25.09.2018 15:54|

Что за флешмоб, а по-русски как-то нельзя назвать)))

Гость|25.09.2018 16:23|

Самое время мозгами занятся, да некому

Гость|25.09.2018 16:34|

идиотские мероприятия чтобы отвлечь людей от насущных дел

Гость|25.09.2018 20:22|

Везде уже флешмобы эти забыли, а в Пензе они в фаворе. Еще лет десять будут проводить )))

Гость|25.09.2018 21:49|

Гость писал(a):

Везде уже флешмобы эти забыли, а в Пензе они в фаворе. Еще лет десять будут проводить )))
В Пензе чинушки самые отсталые в России.

Имя: Гость
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