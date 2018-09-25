25.09.2018 | 15:14

В преддверии Всемирного дня сердца, отмечаемого 29 сентября, в Пензе проведут серию мероприятий.

Так, ученикам начальной школы на «Уроках здорового сердца» в доступной форме расскажут о строении этого органа, маршруте крови в организме. Также дети изучат симптомы инсульта и узнают, как сохранить сердце здоровым.

В четверг, 27 сентября, в торговом центре «Коллаж» медики расскажут, как избежать смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, если контролировать такие факторы, как курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

В рамках этой информационно-просветительской акции с 12:00 до 15:00 все желающие смогут определить сердечно-сосудистый риск, пройдя необходимые исследования. В конце будет создана традиционная инсталляция «Дерево сердец пензенцев».

В пятницу, 28 сентября, в центре города пройдет флешмоб под названием «Я обещаю своему сердцу…».

«Студенты, будущие медицинские работники, используя танец, призовут наших жителей правильно питаться, больше двигаться и отказаться от курения, чтобы сохранить сердце здоровым», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.