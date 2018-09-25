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Общество | В пензенском Доме молодежи прошел праздник национальных автономий

25.09.2018|16:06
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В Доме молодежи собрались представители большинства национальных автономий Пензенской области. Здесь прошел праздник под названием «Осень пришла - открывай закрома». Его организовали для учащихся школ, чтобы познакомить их с культурой и обычаями народов, проживающих на территории Сурского края.

«Тут и поют, и мастер-классы проводят - по изготовлению мордовских куколок, например. Кроме того, здесь проходит выставка мордовского костюма и татарской росписи», - сообщила специалист многофункционального центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

Одна из главных целей мероприятия - формирование нравственных ценностей молодежи. Члены национальных автономий подготовили богатые презентации, рассказывающие об особенностях культуры и быта своих народов.

«У татар самое узнаваемое блюдо - эчпочмак, в переводе «треугольник». Он делается из теста, мяса (его обязательно нарезать кубиками), картофеля (тоже кубиками) и лука, соль-перец по вкусу», - рассказала Альфия Кадеркаева.

«Мы представляем нашу национальную одежду. Вот тюбетейка-токи, к примеру. Девушки это надевают в день свадьбы или в день, когда показывают национальную культуру», - пояснила Мехрбону Хаитова.

Праздник был организован в рамках реализации проекта «Дом национальных автономий Пензенской области».

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