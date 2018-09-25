25.09.2018 | 17:19

Людям с ограниченными возможностями здоровья путешествовать труднее, чем здоровым. Тем не менее они приехали в Пензу из Чувашии, Нижнего Новгорода, Самары, Оренбурга, чтобы принять участие в конференции по вопросам проживания, образования и трудоустройства инвалидов.

Подобная конференция в Приволжском федеральном округе проводилась впервые. В Пензу пригласили тех, у кого лучше других получается работать с людьми с ограниченным возможностями здоровья. Задачу встречи обозначила директор благотворительного фонда «Благовест» Мария Львова-Белова.

«Как выстроить траекторию, которая позволит привести нас к удобной жизни для наших ребят. Я надеюсь, что сегодня какие-то решения мы уже найдем», - отметила Мария Львова-Белова.

Назвали конференцию «Сопровождение через всю жизнь». Организаторы подчеркнули - они не имели в виду необходимость постоянного присутствия рядом с инвалидом здорового человека. Речь как раз о другом.

«Я могу приехать один, то есть на машине, в какой-нибудь торговый центр. Если понадобится какая-нибудь помощь, то я обращаюсь естественно непосредственно к людям, которые мне могут помочь. Я считаю, что это - как раз мое сопровождение», - поделился участник конференции Иван Пчельников.

С Иваном согласна директор студии инклюзивного творчества из Самары Екатерина Сизова. Она возглавляет некоммерческую организацию, в которой занимаются вместе инвалиды и здоровые люди.

«Слово «инклюзия», к сожалению, сейчас стало модным и понимается неправильно. Оно понимается как для инвалидов, то есть проводятся мероприятия, чтобы облегчить жизнь инвалидов. На самом деле самый естественный способ облегчения - это находиться рядом и считать равным», - объяснила Екатерина Сизова.

В конференции приняли участие не только общественники, но и представители различных министерств и ведомств.