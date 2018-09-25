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Общество | В Пензе чистят от мусора и ила отмель у набережной Суры

25.09.2018|09:26
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В Пензе ведется подготовка к очистке русла Суры. Подрядчик воспользовался снижением уровня воды в Суре и занялся уборкой мусора и иловых отложений с образовавшейся отмели.

Об этом в понедельник, 24 сентября, при объезде города рассказал замглавы администрации города Магомед Агамагомедов мэру Виктору Кувайцеву.

Кроме того, на набережной укрепляют склон и укладывают гранитную плитку.

Осмотрев территорию, Виктор Кувайцев поставил задачу весной заняться озеленением склона, на котором смонтирована бетонная георешетка.

«Он предложил подрядной организация заключить контракт с МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», чтобы решить этот вопрос», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|25.09.2018 09:48|

Оральское море высыхает

Гость|25.09.2018 10:12|

все равно весной все смоет и никто не будет виноват.

Гость|25.09.2018 10:14|

Хорошее дело делают. Молодцы!

Гость|25.09.2018 10:18|

Говна меньше не станет

Гость|25.09.2018 10:39|

Гость писал(a):

Хорошее дело делают. Молодцы!
Качество работ такое,что лучше бы не брались.Даёте гарантию что это решётка пролежит без повреждений хотя бы треть срока от советской,что её не подмоет во время дождей???А советская пролежала 60 лет,и пролежала бы ещё столько же.

Гость|25.09.2018 11:05|

ХАЛТУРА!

Гость|25.09.2018 11:06|

penzainform.ru писал(a):

«Он предложил подрядной организация заключить контракт с МУП «Зеленое хозяйство города Пензы»
Так получается подрядная организация сама не вы силах выполнить контракт? Как же она его получила? И почему МУП Зеленое хозяйство?

Гость|25.09.2018 11:59|

Откаты, откаты, откаты...

Гость|25.09.2018 12:12|

Дурман травой

Гость|25.09.2018 12:19|

Гость писал(a):

.Даёте гарантию что это решётка пролежит без повреждений хотя бы треть срока от советской,что её не подмоет во время дождей???А советская пролежала 60 лет,
Советская была вся осыпавшаяся и уже через 5 лет выглядела как г...но. А эта - из правильного бетона, будет лежать сто лет.

Гость|25.09.2018 13:41|

Ну если МУП Зеленое хозяйство, то все становится на свои места! Если не изменяет память, то руководитель этого хозяйства ранее был начальником ныне действующего губернатора!

Имя: Гость
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