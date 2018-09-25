25.09.2018 | 09:26

В Пензе ведется подготовка к очистке русла Суры. Подрядчик воспользовался снижением уровня воды в Суре и занялся уборкой мусора и иловых отложений с образовавшейся отмели.

Об этом в понедельник, 24 сентября, при объезде города рассказал замглавы администрации города Магомед Агамагомедов мэру Виктору Кувайцеву.

Кроме того, на набережной укрепляют склон и укладывают гранитную плитку.

Осмотрев территорию, Виктор Кувайцев поставил задачу весной заняться озеленением склона, на котором смонтирована бетонная георешетка.

«Он предложил подрядной организация заключить контракт с МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», чтобы решить этот вопрос», - сообщили в пресс-службе мэрии.