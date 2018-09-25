25.09.2018 | 16:55

На входе в зрительный зал ДК имени Ф. Э. Дзержинского висит бумага с надписью «Опечатано». Работу помещения, находящегося на балансе «РЖД», приостановили. С неожиданным визитом в учреждение нагрянул сотрудник Куйбышевской железной дороги и собрал руководителей творческих коллективов в кабинете директора.

«Всех поспрашивал, сколько занимаются, спокойненько вышел и опечатал зал», - рассказал руководитель детской студии «Муравейник» Владимир Морозов.

Как оказалось, гость из Самары выполнял указания руководства. Соответствующее распоряжение дал начальник дирекции социальной службы Куйбышевской железной дороги Максим Багриновцев.

Согласно тексту, обоснованием для таких кардинальных действий послужило решение суда Железнодорожного района Пензы. Тот обязал «РЖД» исправить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Однако никаких слов о приостановке работы зала в судебном документе нет.

«Небольшие какие-то замечания, которые, в принципе, можно устранить за день-два. Самара, вместо того чтобы дать распоряжение об устранении этих недостатков, просто закрыла на замок», - пояснил Владимир Морозов.

В стенах дворца культуры занимаются более 500 детей, здесь работают 17 творческих коллективов. Для цирковых артистов актовый зал - единственное место для репетиций, там они подвешивали оборудование. Теперь не только выступать, но и разучивать номера негде.

«Всем нужно заниматься, чтобы знакомиться со сценой, правилами поведения в зале, с закулисьем. Очень много нюансов, и, если у нас не будет сцены, мы на любом конкурсе или концерте потеряемся», - отметила руководитель модельного агентства Анна Комлева.

Более того, срываются несколько концертов, среди которых - XI театральный фестиваль «Чудное мгновенье», который должен был здесь пройти в конце октября. Приглашения разосланы, билеты поступили в продажу. Но теперь все под угрозой.

«Мы сидим как на пороховой бочке. С нами заключают договоры, мы все время спрашиваем, доработаем ли мы до конца срока. Нам отвечают: время покажет. Родители тоже интересуются, а нам нечего ответить», - сообщил руководитель ансамбля бального танца «Грация» Александр Бадалов.

«Ущерб очень большой. Самара требует денег, но все закрыто, как мы можем иметь какую-то прибыль?» - добавил Владимир Морозов.

Руководство дворца культуры готовит письмо начальнику Куйбышевской железной дороги.