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Общество | Срок открытия зрительного зала ДК им. Ф. Э. Дзержинского пока не определен

25.09.2018|16:55
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На входе в зрительный зал ДК имени Ф. Э. Дзержинского висит бумага с надписью «Опечатано». Работу помещения, находящегося на балансе «РЖД», приостановили. С неожиданным визитом в учреждение нагрянул сотрудник Куйбышевской железной дороги и собрал руководителей творческих коллективов в кабинете директора.

«Всех поспрашивал, сколько занимаются, спокойненько вышел и опечатал зал», - рассказал руководитель детской студии «Муравейник» Владимир Морозов.

Как оказалось, гость из Самары выполнял указания руководства. Соответствующее распоряжение дал начальник дирекции социальной службы Куйбышевской железной дороги Максим Багриновцев.

Согласно тексту, обоснованием для таких кардинальных действий послужило решение суда Железнодорожного района Пензы. Тот обязал «РЖД» исправить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Однако никаких слов о приостановке работы зала в судебном документе нет.

«Небольшие какие-то замечания, которые, в принципе, можно устранить за день-два. Самара, вместо того чтобы дать распоряжение об устранении этих недостатков, просто закрыла на замок», - пояснил Владимир Морозов.

В стенах дворца культуры занимаются более 500 детей, здесь работают 17 творческих коллективов. Для цирковых артистов актовый зал - единственное место для репетиций, там они подвешивали оборудование. Теперь не только выступать, но и разучивать номера негде.

«Всем нужно заниматься, чтобы знакомиться со сценой, правилами поведения в зале, с закулисьем. Очень много нюансов, и, если у нас не будет сцены, мы на любом конкурсе или концерте потеряемся», - отметила руководитель модельного агентства Анна Комлева.

Более того, срываются несколько концертов, среди которых - XI театральный фестиваль «Чудное мгновенье», который должен был здесь пройти в конце октября. Приглашения разосланы, билеты поступили в продажу. Но теперь все под угрозой.

«Мы сидим как на пороховой бочке. С нами заключают договоры, мы все время спрашиваем, доработаем ли мы до конца срока. Нам отвечают: время покажет. Родители тоже интересуются, а нам нечего ответить», - сообщил руководитель ансамбля бального танца «Грация» Александр Бадалов.

«Ущерб очень большой. Самара требует денег, но все закрыто, как мы можем иметь какую-то прибыль?» - добавил Владимир Морозов.

Руководство дворца культуры готовит письмо начальнику Куйбышевской железной дороги.

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Гость|25.09.2018 18:40|

а комнатку жрецов функционирует?

Ведь это самое главное, а дети - это фигня!

Гость|25.09.2018 19:01|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Пора гнать сектантов из ДК.Иначе они этот ДК отожмут у народа и будет там очередной ТЦ РПЦ.Вся надежда на Левый фронт.В городе живут в большинстве опарыши молчаливые и послужливые,которые молчаливо на всё согласные,им пофиг на всё и этим пользуется власть и попы.Хомец и Падалкин хватит спать.

Гость|25.09.2018 19:01|

Попов гнать от учреждения культуры!

Гость|25.09.2018 19:24|

Люди против передачи РПЦ здания Дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского! Почему РЖД и власти игнорируют мнения людей?

Гость|25.09.2018 19:30|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Гость писал(a):

Почему РЖД и власти игнорируют мнения людей?
Не хотят содержать пусть отдадут украденное у народа в девяностых,городу.Это сооружение строили наши предки и паровозиков тогда ещё здесь не было.Это здание принадлежит народу.Не РЖД,не попам,А НАРОДУ.

Гость|25.09.2018 20:09|

Попы хапают и хапают. По логике РПЦ уже раскольники? Не носите попам деньги,а молитесь дома,если веруете.

Гость|25.09.2018 20:20|

Вроде попам отдали (или пообещали?). Пусть (кто там?) решают быстрее.

Гость|25.09.2018 20:22|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Пора гнать сектантов из ДК.Иначе они этот ДК отожмут у народа и будет там очередной ТЦ РПЦ.Вся надежда на Левый фронт.В городе живут в большинстве опарыши молчаливые и послужливые,которые молчаливо на всё согласные,им пофиг на всё и этим пользуется власть и попы.Хомец и Падалкин хватит спать.

Хомец и падалкин не спят. Спят быдлопуты.

Гость|25.09.2018 20:24|

Гость писал(a):

Люди против передачи РПЦ здания Дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского! Почему РЖД и власти игнорируют мнения людей?
Надо выходить к ДК на его защиту!!!

Гость|25.09.2018 20:26|

Так это ДК им. Дзержинского, или храм им. Дзержинского? Вы там определитесь уже.

Гость|25.09.2018 20:30|

penzainform.ru писал(a):

«Небольшие какие-то замечания, которые, в принципе, можно устранить за день-два. Самара, вместо того чтобы дать распоряжение об устранении этих недостатков, просто закрыла на замок», - пояснил Владимир Морозов.
Выживают вас. Видимо есть распоряжение любыми средствами очистить ДК от детей и отдать его православным жрецам.

Гость|26.09.2018 00:21|

penzainform.ru писал(a):

Как оказалось, гость из Самары выполнял указания руководства.
а ему указания РПЦ давали?

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