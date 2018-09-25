Возможно, пенсия будет больше, если деталями ее начисления начать интересоваться со школьной скамьи. В Пензенском отделении Пенсионного фонда России провели День открытых дверей для старшеклассников.
«Многие еще до 18 лет начинают работать. Мы хотим, чтобы они, приступая к трудовой деятельности после окончания школы, были готовы начать формировать свои пенсионные права и чтобы это было в итоге успешно», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.
Как и подобает перед началом урока, гимназисты подготовили вопросы, которые их интересуют, несмотря на юный возраст.
«Больше узнать о нашей будущей пенсии, что нас ждет, каково минимальное начисление пенсии», - перечислила ученица 11-го класса гимназии № 53 София Карева.
В ходе мероприятия управляющий пензенским отделением ПФР рассказал о самом пенсионном фонде: какую деятельность он проводит, какие функции исполняет, что должен делать будущий получатель социального пособия.
Кроме того, поговорили и о том, как правильно устраиваться на работу и какие условия при этом должны соблюдаться, чтобы, достигнув возраста выхода на заслуженный отдых, не остаться при минимуме пенсии. Также подросткам провели экскурсию по зданию регионального отделения фонда.
Не доживут школьники до пенсии.но им ещё можно вешать лапшу на уши.