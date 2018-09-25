25.09.2018 | 17:34

Возможно, пенсия будет больше, если деталями ее начисления начать интересоваться со школьной скамьи. В Пензенском отделении Пенсионного фонда России провели День открытых дверей для старшеклассников.

«Многие еще до 18 лет начинают работать. Мы хотим, чтобы они, приступая к трудовой деятельности после окончания школы, были готовы начать формировать свои пенсионные права и чтобы это было в итоге успешно», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Как и подобает перед началом урока, гимназисты подготовили вопросы, которые их интересуют, несмотря на юный возраст.

«Больше узнать о нашей будущей пенсии, что нас ждет, каково минимальное начисление пенсии», - перечислила ученица 11-го класса гимназии № 53 София Карева.

В ходе мероприятия управляющий пензенским отделением ПФР рассказал о самом пенсионном фонде: какую деятельность он проводит, какие функции исполняет, что должен делать будущий получатель социального пособия.

Кроме того, поговорили и о том, как правильно устраиваться на работу и какие условия при этом должны соблюдаться, чтобы, достигнув возраста выхода на заслуженный отдых, не остаться при минимуме пенсии. Также подросткам провели экскурсию по зданию регионального отделения фонда.