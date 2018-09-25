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Общество | Региональное отделение ПФР провело ликбез для старшеклассников

25.09.2018|17:34
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Возможно, пенсия будет больше, если деталями ее начисления начать интересоваться со школьной скамьи. В Пензенском отделении Пенсионного фонда России провели День открытых дверей для старшеклассников.

«Многие еще до 18 лет начинают работать. Мы хотим, чтобы они, приступая к трудовой деятельности после окончания школы, были готовы начать формировать свои пенсионные права и чтобы это было в итоге успешно», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Как и подобает перед началом урока, гимназисты подготовили вопросы, которые их интересуют, несмотря на юный возраст.

«Больше узнать о нашей будущей пенсии, что нас ждет, каково минимальное начисление пенсии», - перечислила ученица 11-го класса гимназии № 53 София Карева.

В ходе мероприятия управляющий пензенским отделением ПФР рассказал о самом пенсионном фонде: какую деятельность он проводит, какие функции исполняет, что должен делать будущий получатель социального пособия.

Кроме того, поговорили и о том, как правильно устраиваться на работу и какие условия при этом должны соблюдаться, чтобы, достигнув возраста выхода на заслуженный отдых, не остаться при минимуме пенсии. Также подросткам провели экскурсию по зданию регионального отделения фонда.

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Гость|25.09.2018 18:54|

Не доживут школьники до пенсии.но им ещё можно вешать лапшу на уши.

Гость|25.09.2018 19:05|

ПФР это финансовая пирамида под прикрытием государства. Ликбез надо проводить как избежать этой финансовой ловушки

Гость|25.09.2018 20:04|

Раньше ГАИ по школам ходило, теперь пфр пошло в народ. Тока пока они на шее родителей сознание им не измените.

Гость|25.09.2018 20:07|

Удалось по ушам проехать школьникам про пенсии?

Леонард Кудасов (гость)|25.09.2018 20:07|

Когда наши дети будут выходить на пенсию не будет ни Х*йла , ни его бандитов . Всё будет совершенно по другому .

Гость|25.09.2018 20:24|

Безмозглым чинушам делать больше нечего? О каких пенсиях для старшеклассников они могут рассказать??? Если пенсионные законы в России меняются раз в 5 лет. если не чаще!!!

Гость|25.09.2018 20:42|

Леонард Кудасов (гость) писал(a):

Когда наши дети будут выходить на пенсию не будет ни Х*йла , ни его бандитов . Всё будет совершенно по другому .
тю... такой большой, а в сказки веришь...

не пережувай - у Воланда достойные наследники - система сохранится.

Гость|25.09.2018 20:55|

Гость писал(a):

Не доживут школьники до пенсии.но им ещё можно вешать лапшу на уши.
За эти два года произойдут координальные изменения. Пенсий может вообще не быть, как и самого государства

Гость|25.09.2018 21:36|

В пример наверное председателя правления пенсионного фонда - Дроздова ставили? Тот тоже не иначе как с младых ногтей про пенсию задумывался, и вот результат - состояние (эт только то, которое официально нашли-предъявили) почти на миллиард! (при зарплате 300 тыс. в месяц и совокупном с женой доходе за 9 лет непосильного труда 79 лимонов)

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