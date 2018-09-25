25.09.2018 | 14:08

В пензенских школах № 66, 75/62 и 77 волонтеры из Москвы и сотрудники Госавтоинспекции провели познавательные акции, организованные в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения».

«Основная цель мероприятия - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и популяризация использования световозвращающих элементов в темное время суток», - сообщила инспектор по пропаганде ПДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Активисты в доступной игровой форме рассказали юным пешеходам, для чего необходимо носить на своей одежде или школьных рюкзаках специальных брелоки, браслеты и нашивки, которые даже в условиях плохой видимости подадут водителям сигнал о том, что на проезжей части находится пешеход.

«Были разработаны мастер-классы по световозвращающим элементам, где мы рассказываем, для чего они нужны и как правильно ими пользоваться (основные элементы и способы защиты на дороге), и, конечно, о правилах движения: зачем и как правильно обходить автобус, где и как можно играть - самые основы», - уточнил волонтер Валентин (г. Москва).

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» рассчитана до 2020 года.