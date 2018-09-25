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Общество | Каменские педагоги встретились на туристическом слете

25.09.2018|14:55
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На базе загородного лагеря «Березка» прошел районный слет туристов - работников образования. В конкурсе участвовали пять команд, им нужно было пройти четыре этапа.

Самыми насыщенными оказались походные испытания.

«Наши девчата самые лучшие, самые заводные, самые озорные и самые активные. Ура!» - отметила участница.

«Преодоление препятствий через условные овраг и реку по параллельным веревкам, метание веревки в цель, перенос пострадавшего, преодоление болота по кочкам. В туртехнике надо будет продемонстрировать самые необходимые навыки, которые нужны в походе, - это установка палатки и правильная укладка рюкзака на время», - сообщила заместитель директора центра развития творчества детей и юношества Каменского района Елена Данилушкина.

Этапы полосы препятствий требовали хорошей физической подготовки.

Ориентирование - этап, требующий особых навыков и силы в ногах.

Также был проведен конкурс туристической песни.

Полученные на туристическом слете навыки и хорошее настроение каменские педагоги увезли с собой в свои школы и детские сады.

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