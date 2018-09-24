24.09.2018 | 15:40

В Пензе подвели итоги акции «Марафон здоровья», проходившей с 25 августа по выходным в скверах и торговых центрах города. За это время в ней приняли участие свыше 7 000 человек.

Так, более 50 пензенцев, прошедших дерматоскопию, с признаками дисплазии родинки направили на дополнительный осмотр к дерматологу или онкологу. Около 25 горожан после флюорографии получили рекомендацию обследоваться углубленно для уточнения диагноза заболевания легких.

У 20% принявших участие в акции зафиксировали повышенное артериальное давление, у 25% - гиперхолестеринемию и повышенный уровень глюкозы, у 35% граждан выявили избыточную массу тела.

«Все обратившиеся получили индивидуальные консультации врача по коррекции факторов риска и важности соблюдения назначений врача», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В следующий раз акция «Марафон здоровья» пройдет в летние месяцы 2019 года.