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Общество | Теплые остановки могут появиться в Пензе уже в 2019 году

24.09.2018|15:28
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Губернатор Пензенской области предложил сделать ожидание транспорта более комфортным. На оперативном совещании в правительстве области Иван Белозерцев рассказал, что неплохо было бы перенять опыт столицы, где уже есть так называемые теплые остановки.

Конструкции из стекла закрыты со всех сторон, летом внутри работает кондиционер, зимой - обогреватель. Стоимость сооружений выше, чем у обычных, но и поставить их планируют не везде.

«На улице Пушкина, у женской консультации, у областной больницы имени Н. Бурденко, у 6-й больницы - там, где большое количество граждан приезжают и стоят, ждут общественного транспорта», - уточнил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, новинки можно установить уже в следующем году. Сначала нужно съездить в столицу, рассмотреть необычные остановки поближе, ознакомиться с документацией.

«В ночное время мы можем ее закрывать, ставить под охрану, а в дневное время, когда работают лечебные учреждения, - открывать. Старики не на машинах едут. Чтобы людям было тепло, чтобы не мерзли», - добавил Иван Белозерцев.

Большинство пензенцев о теплых остановках еще даже не слышали, но уверены, что нужно обдумать все до мелочей.

«Будем улицу топить? Понимаете, когда закрыто, не видно же, идет ли транспорт. Сидишь здесь - видно, какой транспорт идет, а в закрытой остановке-то как?» - усомнилась пензячка.

«Мне без разницы. В принципе, долго маршрутку не ждем», - поделилась девушка.

«Ну просто как-то зимой очень холодно бывает, было бы лучше, да», - отметила горожанка.

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Гость|24.09.2018 18:58|

Почему в Чувашии есть такие остановки и выдерживается расписание маршрутного транспорта, а мы не можем сделать? Потому что одной без разницы, а другая будет у открытой двери караулить!

Гость|24.09.2018 19:07|

Денег у нас завались,не знаем куда ещё потратить.На Аустрина простые остановки приведите в порядок,чтобы люди ноги не ломали.

Гость|24.09.2018 19:26|

Все разломают и перебьют стекла...

Гость|24.09.2018 20:22|

Да смысл.К дню города что сделали,быдло все разбило.А эти и подавно подьют и изрисуют.

Гость|24.09.2018 20:31|

Ладно изрисуют,так обоссут и обхаркают.

Гость|24.09.2018 20:47|

То есть, ждать нужно будет дольше, но с комфортом, т.к. транспорта станет меньше... Так это понимать?

А с долгами по транспорту порешали всё? Или пенсионерам ездить реже и за свой счёт?

Гость|24.09.2018 20:47|

"И вот такая конструкция вряд ли защитит..." - ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ - ЭТО НОВЫЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН ПО ЦЕНЕ ПОДЕРЖАННОЙ ЛАДЫ ГРАНТЫ!!!!!!!! ЭТУ МЕРЗОСТЬ КОГДА ПО ВСЕМУ ГОРОДУ ВТЫКАЛИ, УНИЧТОЖАЯ УДОБНЫЕ ОСТАНОВКИ ВЫ КУДА ЖУРНАЛЮГИ ГЛЯДЕЛИ?!

Гость|24.09.2018 20:50|

Ребята хватит,ничего не будет.обещать не значит жениться.

Гость|24.09.2018 21:02|

На остановках опять кто то подлатается, придумано с хитрецой вроде бы как для удобства пассажиров.

Гость|24.09.2018 21:57|

Этот губернатор, лучше бы занялся развитием общественного транспорта, например избавиться от глупых маршруток, закупить троллейбусы с автономным ходом, Подумать о создании трамвайных (ЛРТ) веток. А это поставит 6 штук остановок, в итоге зимой она вся покроется наледью и с открытой дверью все будут выглядывать и хана ей

Гость|24.09.2018 22:00|

Я аж прослезился от их инициатив, как угодить народу. Немогу, пойду приму валериановых капель.

Гость|24.09.2018 22:15|

Гость писал(a):

в итоге зимой она вся покроется наледью и с открытой дверью все будут выглядывать и хана ей
Так и вижу эту картину, ждущие на остановке назначают дежурного по остановке, который долже сообщать чё там едет, а если он сам вдруг уехал, то назначаются перевыборы нового дежурного. Дежурному по остановке положен овчинный тулуп и валенки (в мороз) и плащ-палатка и кирзовые сапоги (в дождливую погоду). Необходимо разработать устав дежурного по остановке. Дежурному запрещается: разговаривать с посторонними, курить на посту, копаться в смарфоне на посту, раговаривать с посторонними (не ожидающими прибытия транспорта). Дежурный обязан зорко вглядываться в даль и громким командным голосом (чтобы было слышно в заиндевевшей внутри отапливаемой остановке) объявлять номер прибывающего к остановке транспорта, дистанция до котрого не более 150 и не менее 50 метров, чтобы ожидающие смогли заблаговременно одевшись (ведь в остановке в верхней одежде зимой будет жарко) выбежать навстречу автобусу.

Гость|24.09.2018 22:18|

Гость писал(a):

"И вот такая конструкция вряд ли защитит..." - ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ - ЭТО НОВЫЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН ПО ЦЕНЕ ПОДЕРЖАННОЙ ЛАДЫ ГРАНТЫ!!
ОКОЛО 600 ТЫЩ вместе с установкой.

Гость|24.09.2018 22:24|

Обордюрим теплые остановки недорого.

Гость|24.09.2018 22:30|

Бомжи скажут спасибо губернатору!

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Имя: Гость
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