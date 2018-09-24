24.09.2018 | 15:28

Губернатор Пензенской области предложил сделать ожидание транспорта более комфортным. На оперативном совещании в правительстве области Иван Белозерцев рассказал, что неплохо было бы перенять опыт столицы, где уже есть так называемые теплые остановки.

Конструкции из стекла закрыты со всех сторон, летом внутри работает кондиционер, зимой - обогреватель. Стоимость сооружений выше, чем у обычных, но и поставить их планируют не везде.

«На улице Пушкина, у женской консультации, у областной больницы имени Н. Бурденко, у 6-й больницы - там, где большое количество граждан приезжают и стоят, ждут общественного транспорта», - уточнил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, новинки можно установить уже в следующем году. Сначала нужно съездить в столицу, рассмотреть необычные остановки поближе, ознакомиться с документацией.

«В ночное время мы можем ее закрывать, ставить под охрану, а в дневное время, когда работают лечебные учреждения, - открывать. Старики не на машинах едут. Чтобы людям было тепло, чтобы не мерзли», - добавил Иван Белозерцев.

Большинство пензенцев о теплых остановках еще даже не слышали, но уверены, что нужно обдумать все до мелочей.

«Будем улицу топить? Понимаете, когда закрыто, не видно же, идет ли транспорт. Сидишь здесь - видно, какой транспорт идет, а в закрытой остановке-то как?» - усомнилась пензячка.

«Мне без разницы. В принципе, долго маршрутку не ждем», - поделилась девушка.

«Ну просто как-то зимой очень холодно бывает, было бы лучше, да», - отметила горожанка.