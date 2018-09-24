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Общество | С 2020 года из аптек исчезнут поддельные лекарства

24.09.2018|17:53
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Через пару лет поддельные лекарства исчезнут, их будет невозможно продать и купить. Власти надеются, что это произойдет после введения в стране новой системы маркировки препаратов. Уникальный код будет присваиваться каждой коробке. Производитель напечатает его на упаковке и внесет в единую информационную систему.

«Государство видит, какое лекарство выпустила компания, когда и сколько. Лекарственный препарат отправляется с завода дистрибьютору, и это также отражается в системе. Также во время приемки в аптеке или в медицинской организации персонал сканирует и регистрирует каждую упаковку», - сообщила врио руководителя управления Росздравнадзора по области Ирина Бузина.

Клиенту, чтобы удостовериться в подлинности препарата, достаточно будет поднести к упаковке лекарства смартфон, и специальная программа считает уникальный код.

О таких новшествах шел разговор в правительстве области. Для того чтобы система заработала, к ней должны быть готовы производители, аптеки, больницы, поликлиники во всех регионах. В Пензе эти учреждения в курсе, но некоторые сложности есть.

«Стоматологические кабинеты не понимают, как им работать. Их очень трудно убедить, что нужно зарегистрироваться в этой системе», - добавила Ирина Бузина.

«Давайте направим обращение, информационное письмо. Пусть разъяснят, как по федеральному законодательству должно быть», - предложил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Лицензии частным медицинским компаниям выдает Министерство здравоохранения. Вопрос, что частные организации не особо хотят регистрироваться в данной системе, мы возьмем в условия продления лицензии или выдачи лицензии и обязательно в этой части их смотивируем на то, чтобы они зарегистрировались в этой системе мониторинга», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Маркировка лекарств уже начинается. С 2020 года в продаже окажутся только препараты с кодами.

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Гость|24.09.2018 18:51|

НАКОНЕЦ ТО ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО МНОГО ЛЕКАРСТВ ПОДДЕЛЬНЫХ.ДО 20 ГОДА ЕЩЕ НУЖНО ДОЖИТЬ КАК БЫ. А ТАМ ЕЩЕ МОЖНО БУДЕТ ПРОДЛИТЬ,НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, СКАЖУТ ПОТОМ. НА МАРСЕ, ЛУНЕ, ВЕНЕРЕ, КОМЕТАХ ВСЕ РАЗГЛЯДЫВАЮТ, А ТУТ НА ЗЕМЛЕ НИ КАК НЕ МОГУТ НАЙТИ ВИНОВНИКОВ ТОРЖЕСТВА.

Гость|24.09.2018 19:44|

Эта шутка будет в новогоднем КВН. Зачем вы ее озвучили?

Гость|24.09.2018 19:57|

а пока покупайте и пейте мел

Гость|24.09.2018 19:59|

До конца 2018 и весь 2019 год в аптеках будут поддельные лекарства? Нас будут травить?

Гость|24.09.2018 20:03|

А когда исчезнут якобы лекарства типа кагоцела,которые лекарствами НЕ ЯВЛЯЮТСЯ???

Гость|24.09.2018 21:50|

пока система развернется, мы сами исчезнем..

Имя: Гость
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