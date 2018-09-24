24.09.2018 | 17:53

Через пару лет поддельные лекарства исчезнут, их будет невозможно продать и купить. Власти надеются, что это произойдет после введения в стране новой системы маркировки препаратов. Уникальный код будет присваиваться каждой коробке. Производитель напечатает его на упаковке и внесет в единую информационную систему.

«Государство видит, какое лекарство выпустила компания, когда и сколько. Лекарственный препарат отправляется с завода дистрибьютору, и это также отражается в системе. Также во время приемки в аптеке или в медицинской организации персонал сканирует и регистрирует каждую упаковку», - сообщила врио руководителя управления Росздравнадзора по области Ирина Бузина.

Клиенту, чтобы удостовериться в подлинности препарата, достаточно будет поднести к упаковке лекарства смартфон, и специальная программа считает уникальный код.

О таких новшествах шел разговор в правительстве области. Для того чтобы система заработала, к ней должны быть готовы производители, аптеки, больницы, поликлиники во всех регионах. В Пензе эти учреждения в курсе, но некоторые сложности есть.

«Стоматологические кабинеты не понимают, как им работать. Их очень трудно убедить, что нужно зарегистрироваться в этой системе», - добавила Ирина Бузина.

«Давайте направим обращение, информационное письмо. Пусть разъяснят, как по федеральному законодательству должно быть», - предложил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Лицензии частным медицинским компаниям выдает Министерство здравоохранения. Вопрос, что частные организации не особо хотят регистрироваться в данной системе, мы возьмем в условия продления лицензии или выдачи лицензии и обязательно в этой части их смотивируем на то, чтобы они зарегистрировались в этой системе мониторинга», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Маркировка лекарств уже начинается. С 2020 года в продаже окажутся только препараты с кодами.