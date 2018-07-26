26.07.2018 | 16:07

В Пензе более чем на сутки изменится схема движения ряда автобусов, троллейбусов и маршруток.

С 20:00 субботы, 28 июля, до 24:00 29 июля (до окончания работ) будут вестись ремонтные работы на участке тепломагистрали на проспекте Победы - в районе дома № 23.

«Движение автобусов № 66, троллейбусов № 6, 8 и автобусов малого класса № 2а, 16, 29, 49, 68, 75, 77, 81, 89 при движении с ул. Карпинского, ул. Коммунистической и ул. Луначарского будет направлено по следующей схеме: проспект Победы – ул. Ленина – ул. Гагарина – ул. Леонова – ул. Циолковского – ул. Беляева – пр. Победы и далее по маршрутам», - сообщили в пресс-службе мэрии.

C 21:00 среды, 25 июля, в Пензе временно изменилась схема движения маршрутов № 18 и 34. Причиной тому стал капитальный ремонт участка тепломагистрали на улице Каракозова - в районе административного здания № 3 к2 на Насосной. Предположительно он закончится к 12:00 27 июля.