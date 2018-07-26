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Общество | В Пензе на сутки изменят схему движения 12 маршрутов транспорта

26.07.2018|16:07
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В Пензе более чем на сутки изменится схема движения ряда автобусов, троллейбусов и маршруток.

С 20:00 субботы, 28 июля, до 24:00 29 июля (до окончания работ) будут вестись ремонтные работы на участке тепломагистрали на проспекте Победы - в районе дома № 23.

«Движение автобусов № 66, троллейбусов № 6, 8 и автобусов малого класса № 2а, 16, 29, 49, 68, 75, 77, 81, 89 при движении с ул. Карпинского, ул. Коммунистической и ул. Луначарского будет направлено по следующей схеме: проспект Победы – ул. Ленина – ул. Гагарина – ул. Леонова – ул. Циолковского – ул. Беляева – пр. Победы и далее по маршрутам», - сообщили в пресс-службе мэрии.

C 21:00 среды, 25 июля, в Пензе временно изменилась схема движения маршрутов № 18 и 34. Причиной тому стал капитальный ремонт участка тепломагистрали на улице Каракозова - в районе административного здания № 3 к2 на Насосной. Предположительно он закончится к 12:00 27 июля.

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Гость|26.07.2018 17:05|

Про изменения маршрутов №18 и 34 надо было сообщать заранее, а не сегодня. Утром все стояли на остановках и ждали маршрутки, в итоге пошли пешком с детьми до автовокзала. В результате я опоздала на работу и не только я.

Гость|26.07.2018 17:07|

Да плевать они хотели на тех кто опоздает. Даже водители маршруток не знали о том что перекроют дорогу. Сам утром видел как они приезжали, упирались в забор, и звонили начальству, которое тоже не в курсе. Единственное что сделали эти горе-ремонтники - написали на табличке о том что дорога перекрыта. С одной стороны. И всё.

Гость|26.07.2018 17:53|

А мне плевать на то что если я опоздаю, что делать?

Гость|26.07.2018 17:56|

Гость писал(a):

А мне плевать на то что если я опоздаю, что делать?
Наплюй, братан!

Имя: Гость
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