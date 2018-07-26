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Общество | Улицу Каракозова закрыли на время ремонтных работ на тепломагистрали

26.07.2018|15:00
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В Пензе временно изменилась схема движения маршрутов № 18 и 34. Причиной тому стал капитальный ремонт участка тепломагистрали на улице Каракозова - в районе административного здания № 3 к2 на Насосной.

Маршрутки № 18 с улицы Каракозова поедут по следующей схеме: Саранская - Егорова – Литвинова – Литвинова Поляна – Чапаева – Кл. Цеткин – Долгорукова - Кл. Цеткин – Дружбы – Чаадаева – Луначарского и далее по маршруту в обоих направлениях.

Микроавтобусы № 34 с улицы Каракозова направятся на Саранскую - Егорова – Литвинова – Литвинову Поляну – Чапаева – Кл. Цеткин – Долгорукова - Кл. Цеткин – Дружбы – Чаадаева – Луначарского – Старо-Черкасскую – Огородную – Сурскую и далее по маршруту в обоих направлениях.

«Конечная остановка автобусов малого класса маршрутов № 18, 34 временно организована на ул. Каракозова (рядом с ост. «Пенза-IV»)», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ремонт тепломагистрали начался в 21:00 в среду, 25 июля. Предположительно он закончится к 12:00 27 июля.

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Гость|26.07.2018 15:16|

Вчера не могли об этом написать? "В Пензе временно изменится.."

Гость|26.07.2018 15:43|

Временно это навсегда!

Имя: Гость
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