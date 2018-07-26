26.07.2018 | 15:23

Всего лишь час давался пассажирам, пребывавшим на вокзале станции Пенза-I, чтобы задать компетентным людям важные вопросы. За условные 60 минут любой желающий мог обратиться к представителям транспортной прокуратуры и полиции, а также к руководству пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

За один час богато украшенный специалистами стол посетили десятки пассажиров, которых интересовали самые разные вопросы - от бытовых до юридических, от пригородных до междугородних.

«По прицепным вагонам обращались, как доехать в Анапу, в Адлер, в Крым. Федеральные компании разъясняли пассажирам», - рассказал начальник вокзала станции Пенза-I Юрий Гришин.

Особо острые вопросы были адресованы транспортной прокуратуре.

«Пригородные поезда пускаются по путям, не оборудованным пассажирскими платформами и навесами, которые конкретно служат для обеспечения прав пассажиров. Этой проблемой мы занимаемся совместно с руководством железнодорожного региона, и я думаю, что в ближайшее время мы ее решим», - отметил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Акция «Час пассажира» на вокзале станции Пенза-I проходит ежемесячно.