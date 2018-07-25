25.07.2018 | 15:04

В один из пензенских торговых центров приставы приехали не за покупками. Перед людьми в форме стояла цель прекратить доступ внутрь покупателей и продавцов. Комплекс магазинов на улице Урицкого закрыли по решению суда, которое уже вступило в силу.

Здание проверили прокуроры совместно со специалистами государственного пожарного надзора и нашли множество нарушений. Стало ясно, что безопасность находящихся в торговом центре не обеспечивается.

«Представители ответчика, сетевой компании, просили об удовлетворении исковых требований в части запрета эксплуатации здания из-за нарушений пожарной безопасности отказать ввиду их устранения в добровольном порядке. Однако в судебном заседании стороной ответчика доказательств, подтверждающих исполнение в полном объеме требований законодательства о пожарной безопасности, не представлено», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

После того как районный суд вынес решение о закрытии торгового дома, собственник здания подал апелляционную жалобу в областную инстанцию, но вердикт не изменился.

«В результате суд запретил эксплуатацию торгового центра «Урицкий» до полного устранения всех нарушений. Необходимо привести в надлежащее состояние два выхода на первом этаже и обеспечить здание, кроме подвального помещения, системой автоматического пожаротушения», - добавила Наталья Быченкова.

Входы в торговый центр опечатали.

«Как только недостатки будут устранены, должник вправе обратиться в суд за отменой данных мер. Когда поступит определение суда, ограничительные меры будут сняты, торговый центр продолжит свою деятельность», - пояснила старший судебный пристав Железнодорожного УФСПП РФ по Пензенской области Ольга Янгаева.