25.07.2018 | 15:43

Создание оптимальных условий для физического и интеллектуального развития людей с ограниченными возможностями здоровья стало основной темой заседания совета при губернаторе по делам инвалидов. Говорят, что в библиотеке имени Лермонтова увидеть прекрасное сможет любой человек.

«Для создания доступной среды в библиотеке имеется 17 единиц специализированного оборудования для инвалидов, читающая машина «Инфа-100», электронный видеоувеличитель с монитором, стационарный электронный видеоувеличитель «Топаз», тифлофлеш-плееры», - перечислил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

В общем, чего только нет в библиотечной системе Пензы к услугам инвалидов. Этого не скажешь о других сферах деятельности людей, лишенных полноценной жизни.

«Пандусов у нас в городе для инвалидов практически нет. Не все здания оборудованы пандусами. Нет подъемников, нет лифтов. Нет доступности к занятиям спортом. Есть в Пензе два зала: в одном нет реабилитолога, в другом работают не все тренажеры», - отметил руководитель пензенской организации инвалидов «Благодать» Дмитрий Козлов.

«У нас не видно, как подсвечиваются номера маршрутов общественного транспорта, нехорошо обстоят дела с озвучкой остановок в автобусах большой вместимости», - добавил начальник управления внутренней политики правительства области Павел Маслов.

Также на заседании совета при губернаторе по делам инвалидов обсудили тему доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и подготовки к новому учебному году.