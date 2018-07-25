25.07.2018 | 09:07

28 июля компания «Термодом» отмечает юбилей. Крупнейшему застройщику Пензенской области исполняется 20 лет. В честь этого события в Городе Спутнике состоится грандиозный праздник, который обещает стать самым ярким событием 2018 года.

С 10:00 до 22:30 будут работать несколько площадок.

В 10:00 на набережной, перед пешеходным мостом, стартует чемпионат Пензенской области по судомоделированию. Он продлится до 17:00.

С 12:00 до 20:00 на центральной площади будут проходить крафтовый фестиваль, фестиваль еды и лимонада. Гости праздника смогут продегустировать напитки и необычные блюда.

В 14:00 на фонтанной площади стартует пенная дискотека, а сразу после нее, в 15:00, начнется праздник холи. Участников ждут три часа музыки и море ярких красок для отличного настроения!

С 16:00 до 19:00 на центральной площади будет проходить фестиваль воздушных змеев.

С 19:00 до 22:30 участников праздника ждет концертная программа с участием лучших творческих коллективов Пензы. В 21:00 на центральной площади начнется межрегиональный фестиваль фейерверков «Огни Спутника».

Профессиональные команды из Пензы, Москвы, Самары и Нижнего Новгорода покажут головокружительные пиротехнические шоу. Праздник света, огня и музыки завершится в 22:30.