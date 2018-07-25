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Общество | Причиной вспышки птичьего гриппа назвали халатность ветеринаров

25.07.2018|15:24
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Сейчас птичьего гриппа на территории Пензенской области нет. Эти слова прозвучали на совещании в правительстве, где главным образом говорили о том, какие меры необходимы, чтобы в будущем оградить регион от опасного заболевания.

Ситуация сложная. Только за июнь-июль в стране зарегистрировано 63 случая заболевания. В середине прошлого месяца в Сурском крае был объявлен карантин по гриппу. Экспертиза признала очагами Белинский и Колышлейский районы.

«Все мероприятия, которые нам были предписаны по регламенту, по дорожной карте, по требованию Россельхознадзора, выполнены. С задачей мы практически справились», - отметил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, причиной вспышек становится халатность ветеринарных врачей и невежество бизнесменов. Птицу не обследуют, продают без документов - так в регион и попал опасный грипп.

«У нас одна предпринимательница приобрела тысячи полторы голов птицы, кур в соседнем регионе, должна была их реализовывать. Спрос есть на птицу, соседи прибежали, стали приобретать, она стала продавать. У меня вопрос: как можно везти птицу? Где наши ветеринарные врачи, где главы наших сельских поселений?» - добавил Иван Белозерцев.

Предпринимательницу оштрафовали на 3,5 тысячи рублей. Эта сумма несоизмерима с потерями, которые в случае вспышки могут понести личные хозяйства и большие компании. Губернатор подчеркнул, что необходимо подготовить предложения по внесению изменений в федеральный закон, ужесточающих наказание.

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