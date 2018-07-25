25.07.2018 | 09:26

В Пензе продолжается реконструкция улицы Антонова. Все работы по контракту должны завершиться 15 октября.

В настоящее время, по состоянию на 24 июля, на объекте укладывается нижний слой покрытия на третьем участке, заканчивается установка бортового камня на третьем и четвертом участках.

«Ведутся работы по устройству наружного освещения и переустройству линий связи и электроснабжения на третьем участке. Начаты работы по устройству тротуаров», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В 2017 году была реконструирована часть улицы Антонова. Процесс проходил в несколько этапов. В итоге улица изменила свои габариты: число полос автомобильного движения, ширину тротуара. Были переустроены инженерные сети.