Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 июл 2018|10:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+29oC
Завтра | Ясно |
  73.53  |  $  62.92

Общество | На улице Антонова в Пензе начали обустраивать тротуары

25.07.2018|09:26
Печать

В Пензе продолжается реконструкция улицы Антонова. Все работы по контракту должны завершиться 15 октября.

В настоящее время, по состоянию на 24 июля, на объекте укладывается нижний слой покрытия на третьем участке, заканчивается установка бортового камня на третьем и четвертом участках.

«Ведутся работы по устройству наружного освещения и переустройству линий связи и электроснабжения на третьем участке. Начаты работы по устройству тротуаров», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В 2017 году была реконструирована часть улицы Антонова. Процесс проходил в несколько этапов. В итоге улица изменила свои габариты: число полос автомобильного движения, ширину тротуара. Были переустроены инженерные сети.

0
0
0
0
Гость|25.07.2018 09:51|

У 43 школы когда ? Когда ул Фабричную там же починят ? Почему люди должны ездить по разбитой "бетонке" ? Или тут работает принцип с дороги не видно и слава богу ?

Гость|25.07.2018 10:22|

Опубликовали бы фото объездной "дороги" по ул. Антонова. Крайне печальная картина

Гость|25.07.2018 10:24|

Сначала положили асфальт, потом начали делать бордюры (хорошо видно на втором снимке)... Не дебилы ли наши дорожники? Когда их будут контролировать бездельники чиновники? И зачем напротив Востока понаделали никому не нужные островки? Количество мест парковки уменьшилось, а все эти островки глупости за зиму снегоуборочная техника уничтожит

Гость|25.07.2018 10:25|

Гость писал(a):

Или тут работает принцип с дороги не видно и слава богу ?
Ага.

Гость|25.07.2018 10:26|

Дорогу напротив Ленты до пожарной части надо было сразу делать 4-х полосную. А так просто отмыли деньги и рады: движение не улучшилось, а деньги освоили бестолку.

Гость|25.07.2018 10:28|

Гость писал(a):

А так просто отмыли деньги и рады: движение не улучшилось, а деньги освоили бестолку.
А твое какое собачье дело?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!