25.07.2018 | 10:59

В Кузнецке главу городской администрации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В 2018 году в мэрию дважды поступали заявления от местного жителя, который просил провести обследование жилищно-бытовых условий его матери, не имеющей возможности самостоятельного передвигаться, и признать их непригодными для жизнедеятельности инвалида I группы.

«Чиновники по итогам проведения обследования не подготовили комиссионное заключение о непригодности квартиры для проживания инвалида и решение об отсутствии экономической целесообразности реконструкции многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления для нужд инвалида», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге женщина не смогла претендовать на получение необходимого ей жилья.

За то, что орган местного самоуправления не обеспечил объективное, полное и всестороннее рассмотрение обращения прокурор города возбудил в отношении главы администрации Кузнецка дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал его на 5 000 рублей.

Первого заместителя мэра и начальника отдела архитектуры и градостроительства привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Администрацией города приняты меры к устранению выявленных нарушений порядка рассмотрения обращений граждан, разработан график, в соответствии с которым проводится обследование жилищных условий лиц с ограниченными возможностями», - заключила Светлана Артамонова.