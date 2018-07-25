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Общество | Глава Заречного предложил увеличить число велопарковок во дворах

25.07.2018|15:05
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Во дворах Заречного должно стать больше закрытых велопарковок. Глава города Олег Климанов поручил подготовить предложения по установке новых конструкций и составить план выполнения работ.

Первая закрытая велопарковка была построена в ЗАТО на улице Ахунской, 3, еще в 2015 году. Потом подобные объекты установили во дворах домов № 10 и 17 на проспекте 30-летия Победы и на Озерской, 22/2.

«При этом за свой счет велосипедисты приобрели только замки и сделали дубликаты ключей», - уточняется на портале «Заречье сегодня».

Если таких конструкций станет больше, это поможет решить проблему с кражами двухколесного транспорта. С уже имеющихся закрытых парковок за время их существования не был похищен ни один велосипед.

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Гость|25.07.2018 15:51|

Лосяпарковки сделаете?

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