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Общество | Жителям Засечного раздали памятки «Что такое безопасный Интернет»

24.07.2018|15:48
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На улицах села Засечного резко увеличилось количество полицейских. Люди в форме опрашивают местных жителей, как они проводят лето, и раздают листовки. Это памятки «Что такое безопасный Интернет», содержащие полезные советы для детей и подростков.

«В УМВД России по Пензенской области была разработана концепция, где простым, доходчивым языком был расписан алгоритм действий по пользованию Интернетом так, чтобы дети могли почерпнуть только нужную им информацию и чтобы запрещенные сайты и другая не предназначенная для них информация до них не доходила», - пояснил участковый уполномоченный полиции по Пензенскому району Андрей Дудоров.

В памятке есть небольшое задание в виде теста, ответить на вопросы которого смогут взрослые вместе со своими детьми, попутно объясняя, что разрешается делать в глобальной компьютерной сети, а что ни в коем случае нельзя.

Также в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» жителям Засечного раздали листовки с номерами телефонов, по которым людям можно обращаться, если им известны факты распространения наркотиков, а также занимающиеся этим лица. Звонки принимаются анонимно.

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