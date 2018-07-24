24.07.2018 | 15:48

На улицах села Засечного резко увеличилось количество полицейских. Люди в форме опрашивают местных жителей, как они проводят лето, и раздают листовки. Это памятки «Что такое безопасный Интернет», содержащие полезные советы для детей и подростков.

«В УМВД России по Пензенской области была разработана концепция, где простым, доходчивым языком был расписан алгоритм действий по пользованию Интернетом так, чтобы дети могли почерпнуть только нужную им информацию и чтобы запрещенные сайты и другая не предназначенная для них информация до них не доходила», - пояснил участковый уполномоченный полиции по Пензенскому району Андрей Дудоров.

В памятке есть небольшое задание в виде теста, ответить на вопросы которого смогут взрослые вместе со своими детьми, попутно объясняя, что разрешается делать в глобальной компьютерной сети, а что ни в коем случае нельзя.

Также в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» жителям Засечного раздали листовки с номерами телефонов, по которым людям можно обращаться, если им известны факты распространения наркотиков, а также занимающиеся этим лица. Звонки принимаются анонимно.