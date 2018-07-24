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Общество | В Пензенской области за 6 месяцев в ДТП на трассах погибли 46 человек

24.07.2018|17:21
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Во вторник, 24 июля, на совещании в правительстве начальник регионального управления ГИБДД Александр Курчатов, рассказывая об обстановке с аварийностью на дорогах Пензенской области, охарактеризовал ее как сложную.

Анализ происшествий со смертельным исходом показывает: 58% ДТП приходится на федеральные автодороги. За шесть месяцев 2018 года на них зарегистрировано 140 ДТП, в которых 46 человек погибли и 218 получили травмы.

Рост числа погибших фиксируется на трассе М5 «Урал», в основном причиной ДТП становится выезд водителей на полосу встречного движениях в местах, где это запрещено. Наибольшее число таких ДТП и погибших отмечается в Городищенском, Бессоновском и Нижнеломовском районах.

В июле на трассе М5 зарегистрировано уже 10 ДТП, в которых девять человек погибли и 27 получили ранения.

Губернатор Иван Белозерцев заявил, что снизить число трагедий поможет только системная работа всех ведомств. В частности, он предложил ставить дополнительные щиты через каждые пять километров и делать это за счет дорожных организаций, включая конструкции в смету.

Также он поручил устанавливать муляжи и настоящие камеры вперемешку через каждый километр: только так можно заставить водителей снизить скорость. Еще одним способом призвать водителей быть внимательнее и аккуратнее могут стать устрашающие баннеры с провокационными лозунгами.

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Гость|24.07.2018 17:45|

А где же был губашлеп Курчатов пока люди погибали?

Гость|24.07.2018 17:52|

Гость писал(a):

А где же был губашлеп Курчатов пока люди погибали?
Думал, как бы на водителей вину подвесить. И считал, и тренировался перед зеркалом делать серьезное лицо.

Имя: Гость
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