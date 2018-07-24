24.07.2018 | 18:03

Во вторник, 24 июля, в Пензе судебные приставы приступили к процедуре опечатывания торгового дома «Урицкий». Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Таким образом приставы исполнили постановление Железнодорожного суда о запрете эксплуатации здания. Решение было принято на основании результатов совместной проверки районного прокурора и сотрудников государственного пожарного надзора, которые выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Также выяснилось, что ООО «Сетевая компания», являющееся собственником объекта торговли, заключило договоры аренды с организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися торговлей, однако они используют здание, не имеющее разрешения на ввод в эксплуатацию, поскольку мэрия Пензы разрешала строительство административного здания, а не торгового центра.

В суде владелец торгового дома просил разрешить использование объекта ввиду добровольного устранения нарушений требований пожарной безопасности, однако не представил доказательств выполнения работ, в связи с чем запрет все-таки был наложен, а последующая апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.