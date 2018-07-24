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Общество | В Пензе медики провели горячую линию по вопросам о гепатите

24.07.2018|16:22
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В настоящее время на учете у врачей числится около восьми тысяч жителей области с диагнозом «гепатит». Только за шесть месяцев 2018 года зарегистрировано 428 новых случаев заболевания.

Для пензенцев, у которых в организме обнаружили антитела, а также их близких в областном центре специализированных видов медицинской помощи провели горячую линию. Учреждение является основной базой, где лечат людей с хронической формой вирусных гепатитов В и С. Эти виды заболеваний передаются через кровь, а также половым путем.

Что касается гепатита В, то, как отметила заместитель главного врача центра Джамиля Курмаева, от него можно сделать прививку. Инфекционист напомнила гражданам, что 26 июля в консультативно-диагностическом кабинете будет вести прием пациентов с хроническими формами гепатитов, а также тех, у кого заболевание выявили недавно. Записаться можно по телефону 32-53-54.

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