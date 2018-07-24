24.07.2018 | 16:03

Оксана Ласточкина и ее коллеги приняли поздравления с профессиональным праздником. День флориста появился не так давно, в 2009 году, традиция отмечать его возникла еще позже. А некоторые россияне до сих пор и не подозревают о существовании этого праздника.

Оксана 24 июля провела на работе - вся в делах и цветах. Труд ее не так легок, как многим кажется.

«Физическая подготовка очень важна, потому что, бывает, заказывают букеты из 101 розы - и 101 розу мы держим одной рукой, а второй вяжем. Бывает очень тяжело с некоторыми категориями покупателей работать. Это, наверное, самое сложное - суметь найти подход к каждому человеку. Все приходят со своим разным настроением: кто-то с радостью, кто-то с трагедией», - рассказала флорист.

Ласточкина по образованию педагог-художник. Чтобы сменить специальность, серьезного обучения не потребовалось, хватило краткосрочных курсов. Здесь главное - творческие способности и опыт.

Женщина занимается флористикой около 20 лет. Целыми днями она среди цветов, но Оксане они не надоели.

«Мне кажется, любая девушка, женщина любит, когда ей преподносят цветы. Для меня не имеет значения, будут это розы, ромашки, васильки или тюльпаны - все что угодно. Для меня главное, чтобы цветок был свежий», - поделилась она.

На день флориста пензячка получила желанный подарок и от покупателя - составить букет на свой вкус.