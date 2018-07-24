Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 июл 2018|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.53  |  $  62.92

Общество | В 16 районах Пензенской области выявили факты сброса отходов в водоемы

24.07.2018|17:14
Печать

Жительница Старой Каменки запечатлела на камеру мобильного телефона реку, вода в которой стала мутной, с хлопьями. Сельчане грешат на местное предприятие, якобы совершившее несанкционированный сброс отходов производства.

С этим пензенскому управлению Росприроднадзора еще предстоит разобраться, а вот с многосерийной экологической катастрофой под Ухтинкой, которая не раз шокировала кровавым зрелищем, контролирующим органам все ясно.

«С очистных сооружений стоки, которые по договору должны сбрасываться в систему очистных сооружений горводоканала, попали из-за аварии через почву в реку Пензятку», - рассказал старший инспектор Управления Росприроднадзора по Пензенской области Роман Володин.

Воду в багровый цвет окрасила кровь убитых животных. Это органическое вещество, как и фекалии.

«Для водно-биологических ресурсов речки никакого ущерба не было, но все равно было нарушено водоохранное законодательство, запрещающее сброс неочищенных сточных вод в объект, за что мясокомбинат был привлечен к административной ответственности. Было составлено четыре протокола на сумму 116 тысяч рублей», - добавил Роман Володин.

Ветхая система канализации в Ухтинке может привести к повторным, более крупным экологическим авариям.

От продуктов человеческой жизнедеятельности и производства страдают десятки водных объектов области.

«Прокурорами 16 районов выявлены несанкционированные сбросы сточных вод в водные объекты. Более 20 крупных предприятий осуществляли сбросы сточных вод с превышением химических веществ, таких как медь, цинк, железо, нефтепродукты», - пояснил прокурор управления прокуратуры Пензенской области Григорий Сумароков.

В сфере природопользования и экологии в I полугодии 2018 года выявлено 85 нарушений закона. Виновные привлечены к административной ответственности и наказаны рублем.

0
0
0
0
Гость|24.07.2018 19:28|

penzainform.ru писал(a):

Это органическое вещество, как и фекалии.

«Для водно-биологических ресурсов речки никакого ущерба не было

Я всегда говорил,что срать в речку даже полезно.Ну ИДИОТ.

Гость|24.07.2018 19:37|

Вместо того чтобы защищать природу,как обязывает должность,товарищ успокаивает, неся полнейшую чушь про безопасность отравления реки органикой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!