24.07.2018 | 17:14

Жительница Старой Каменки запечатлела на камеру мобильного телефона реку, вода в которой стала мутной, с хлопьями. Сельчане грешат на местное предприятие, якобы совершившее несанкционированный сброс отходов производства.

С этим пензенскому управлению Росприроднадзора еще предстоит разобраться, а вот с многосерийной экологической катастрофой под Ухтинкой, которая не раз шокировала кровавым зрелищем, контролирующим органам все ясно.

«С очистных сооружений стоки, которые по договору должны сбрасываться в систему очистных сооружений горводоканала, попали из-за аварии через почву в реку Пензятку», - рассказал старший инспектор Управления Росприроднадзора по Пензенской области Роман Володин.

Воду в багровый цвет окрасила кровь убитых животных. Это органическое вещество, как и фекалии.

«Для водно-биологических ресурсов речки никакого ущерба не было, но все равно было нарушено водоохранное законодательство, запрещающее сброс неочищенных сточных вод в объект, за что мясокомбинат был привлечен к административной ответственности. Было составлено четыре протокола на сумму 116 тысяч рублей», - добавил Роман Володин.

Ветхая система канализации в Ухтинке может привести к повторным, более крупным экологическим авариям.

От продуктов человеческой жизнедеятельности и производства страдают десятки водных объектов области.

«Прокурорами 16 районов выявлены несанкционированные сбросы сточных вод в водные объекты. Более 20 крупных предприятий осуществляли сбросы сточных вод с превышением химических веществ, таких как медь, цинк, железо, нефтепродукты», - пояснил прокурор управления прокуратуры Пензенской области Григорий Сумароков.

В сфере природопользования и экологии в I полугодии 2018 года выявлено 85 нарушений закона. Виновные привлечены к административной ответственности и наказаны рублем.