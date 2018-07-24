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Общество | Традиционный педагогический форум пройдет в Пензе 23-24 августа

24.07.2018|09:53
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23-24 августа в Пензе пройдет традиционный педагогический форум, на котором учителя из всех городских и районных муниципальных образований обсудят актуальные задачи, поставленные перед ними.

В первый день на базе школы в селе Засечном преподаватели примут участие в работе 10 дискуссионных метапредметных площадок.

Выделяются следующие направления: «Стратегии профессионального образования: подготовка кадров для регионального рынка труда», «Мастерская успеха» (возможности и результаты дополнительного образования), «Нас воспитывали по-другому» (актуальные вопросы для родителей).

Также слушатели и выступающие смогут подискутировать на темы: «Независимая оценка качества образования в Пензенской области: основные результаты и перспективы развития», «ТРИЗ и интеллект: формирование навыков будущего», «Цифровое образование: ресурсы и возможности», стратегическая сессия «Финансовая грамотность в школе».

И последние три площадки: «Развиваем детей, которые изменят будущее», «Лаборатория профориентации: как выбрать профессию будущего», «От компетентного педагога к новому качеству образования».

Собравшиеся познакомятся с лучшими педагогическими практиками, побывают на мастер-классах победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства.

Во второй день в киноконцертном зале «Пенза» состоится пленарное заседание, где подведут итоги деятельности системы образования в 2017/18 и поставят задачи на 2018/19 учебный год.

«Запланирована церемония награждения лучших педагогических работников и образовательных организаций Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

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