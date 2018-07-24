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Общество | Пензячка приютила у себя в квартире черно-бурого лисенка

24.07.2018|17:05
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У пензячки Оксаны Киселевой теперь есть необычный домашний питомец - чернобурый лисенок по кличке Айзек.

«Зверушка требует к себе очень много внимания», - отметила хозяйка.

Айзек, как и все его пять братьев, родился в одном из пензенских контактных зоопарков с серьезным для лис заболеванием - рахитом. Им требовались постоянные инъекции. Однажды Айзеку укол был сделан неверно, задели сухожилие - и животное стало прихрамывать на одну лапку.

Оксана, которая работала на тот момент в зоопарке, спросила директора о возможности забрать Айзека к себе, чтобы как можно больше внимания и времени уделять больному животному. Бывший хозяин легко простился с лисенком, оформил необходимые документы.

Девушка обратилась к лучшим ветеринарам, которые и помогли Айзеку подняться на ноги. Теперь его жизни уже ничто не угрожает.

«Когда человек заводит себе лису, он должен знать, что лиса грызет вещи. Большая склонность проявляется к синтетике, с легким запахом резины, поэтому в резине и поролоне он прогрызает дырки. Несколько вещей он уже испортил», - продолжила девушка.

Питается Айзек фруктами, овощами, кашей, а также специальным кормом - как для собак, так и для кошек. Он любит играть и часто гуляет на улице.

«Лазает по лестницам на детских площадках, разок пытался с горки прокатиться, но испугался, не стал. Люди реагируют спокойно, они в большинстве заинтересованы в том, чтобы подойти, порасспрашивать, погладить», - поделилась хозяйка.

У Айзека уже есть своя страничка в Интернете, как и у пумы Месси, которую несколькими месяцами ранее забрали в частный дом из того же контактного зоопарка.

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